Marvel - rodzina Spider-Mana się rozrasta. Takiego słodziaka jeszcze w niej nie było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Komiksowi fani doskonale wiedzą, że rozpoczynający początkowo w serii Ultimate Miles Morales, alternatywna wersja Spider-Mana, z biegiem czasu stał się jedną z najważniejszych postaci w całym uniwersum Marvela - decyduje o tym m.in. rosnąca popularność bohatera, zwielokrotniona jeszcze przez oscarowy triumf animacji Spider-Man Uniwersum. To głównie ona zadecydowała, że Dom Pomysłów zdecydował się rozbudować mitologię Moralesa w serii Miles Morales: Spider-Man, której ostatnie odsłony przyniosły zupełnie nieoczekiwane zmiany w życiu protagonisty.

W 13. zeszycie Miles koniec końców trafia do szpitala, w którym na świat przychodzi właśnie jego pierwsza siostra, Billie Mariana Morales. Wygląda na to, że będzie ona miała olbrzymi wpływ na poczynania starszego brata. Okładka 18. zeszytu serii pokazuje nam bowiem, jak przemieszczający się po Nowym Jorku Spider-Man podróżuje właśnie ze swoją siostrą, ubraną w dodatku nietypowy kostium. Internauci zgadzają się co do tego, że takiego słodziaka w rodzinie Pajączka jeszcze nie było - oceńcie sami:

Miles Morales: Spider-Man #18

Na tym jednak nie koniec ważnych kwestii, z którymi w najbliższym czasie zmierzy się Morales. W powiązanej tematycznie serii Outlawed nastoletni bohaterowie Marvela będą musieli skonfrontować się z nową ustawą, której głównym celem jest całkowite ograniczenie działalności młodych herosów. Duże znaczenie dla tej historii poza Moralesem będą mieli Ms. Marvel i Sam Alexander aka Nova.