Loki - do MCU nadciąga Kang Zdobywca? Te doniesienia rozpalają emocje

W trakcie tegorocznego Super Bowl widzowie na całym świecie zobaczyli pierwszy fragment z serialu Loki, który trafi do oferty Disney+. Analizując krótki materiał informowaliśmy Was już, że tytułowy bohater zaprezentował się w stroju więziennym z napisem "TVA", będącym najprawdopodobniej nawiązaniem do komiksowej Time Variance Authority, organizacji stojącej na straży alternatywnych światów, linii czasowych i dbającej o nieporuszanie się pomiędzy nimi. Ten trop zrodził spekulacje, że w Lokim do MCU zostanie wprowadzony legendarny złoczyńca Kang Zdobywca, który niejednokrotnie pojawiał się w historiach związanych z TVA (przez krótki okres był nawet jej członkiem), a przy tym dla jego historii bodajże najważniejszy stał się motyw podróżowania w czasie.

Teraz niezwykle ceniony w ostatnim czasie scooper Daniel Ritchman potwierdza, że według jego wiedzy Loki faktycznie wprowadzi do Kinowego Uniwersum Marvela Kanga. Na tym jednak nie koniec. Spekuluje się również, że podróżujący przez czas przyrodni brat Thora natrafi na antagonistę, gdy ten będzie zajmował się sprawami związanymi z drużyną Young Avengers. W komiksach młodsza wersja Kanga cofnęła się w czasie, aby dołączyć do tej grupy jako Iron Lad. Innymi słowy: serial Loki nie tylko pokaże głównego złoczyńcę 4. fazy MCU, ale również położy fundamenty pod zaprezentowanie młodszej drużyny Mścicieli.

Przypomnijmy, że Kang jest jednym z najbardziej znanych złoczyńców Marvela z komiksów. Debiutował w nich już w 1963 roku, będąc pierwotnie pokazanym jako 31-letni naukowiec, który cofnął się w czasie do starożytnego Egiptu. Później jego potrzeba kontroli nad przeszłością i przyszłością stała się na tyle duża, że skonstruował on specjalny, sterowany za pomocą umysłu kombinezon, stając się także największym ekspertem w dziedzinie technologii przyszłości.

Serial Loki ma zadebiutować w Disney+ na wiosnę 2021 roku.