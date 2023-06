Mortal Kombat 2 - główna obsada na wspólnym zdjęciu. Tak może wyglądać Johnny Cage

Źródło: NetherRealm Studios/Warner Bros.

Na zdjęciu wrzuconym przez Todda Garnera widzimy część głównej obsady filmu Mortal Kombat 2. Uwagę wszystkich przyciągnął Karl Urban, który zagra Johnny'ego Cage'a. Z uwagi na fakt, że prace na planie już ruszyły, można założyć, że mniej więcej Johnny tak będzie wyglądać. To znacząca różnica, bo do tej pory Karl Urban w serialu The Boys miał brodę, a tutaj ją trochę zgolił.

Mortal Kombat 2 - zdjęcie z planu

Przypomnijmy, że we wcześniejszych kinowych filmach opartych na grze Mortal Kombat postać Johnny'ego Cage grali Linden Ashby i Chris Conrad.

Mortal Kombat 2 - pełna obsada

Aktorzy powracający: Lewis Tan jako Cole Young

Za kamerą powraca Simon McQuoid, który reżyserował pierwszą część. Tym razem jednak jest inny scenarzysta, bo został nim Jeremy Slater, znany z pracy przy MCU.

Mortal Kombat 2 - premiera 2 2024 roku.