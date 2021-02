Mortal Kombat - zwiastun nowego filmu. Krew leje się strumieniami; co za klimat!

fot. materiały prasowe

Mortal Kombat to drugą próba adaptacji gry, która była bijatyką z wysokim poziomem przemocy. Nowy film również taki ma być, bo twórcy zapowiadali, że im na tym zależało. Zwiastun pokazuje, że nie było to puste gadanie: walki są brutalne, a obok tego mamy obrazowe, pełne przemocy krwawe wykończenia, czyli tak zwane fatality. Z tego powodu zwiastun jest TYLKO DLA DOROSŁYCH. Już pierwsza scena pokazująca jak Jax traci ręce to udowadnia.

Trailer pokazuje zalążki historii, ale przede wszystkim skupia się na budowie klimatu i przedstawienia znanych z gier postaci. Znów istotny staje się kultowy konflikt Scorpiona z Sub-Zero. Ich walka z wieloma ciosami z gier zajmuje ważne miejsce w zapowiedzi. Widzimy również wiele postaci, które wcześniej w promocji się nie pojawiły jak Goro. Widzimy też, które postacie będą ze sobą walczyć, jak choćby Sonya Blade z Mileeną.

Co ciekawe, wielu oczekujących widzów wątpiło, że Hiroyuki Sanada jako Scorpion to dobry wybór, bo aktor przeważnie nie jest kojarzony ze sztukami walki, ponieważ jedynie wykorzystywał je w filmach o samurajach. Tutaj widzimy, że Sanada bez maski, jak i w kostiumie Scorpiona, wykonuje choreografię walk, a twórcom zależy, aby widzowie widzieli, że to aktorzy, nie dublerzy, których tożsamość chcą ukryć. Sam aktor zdradził w wywiadzie, że trenuje sztuki walki od 13 roku życia, ale po prostu nie miał zbyt dużo okazji, by to zaprezentować na ekranie. W nowo opublikowanej rozmowie na EW.com wyjawił, że miał wpływ na choreografię walk z udziałem Scorpiona.

- Omówiłem jego styli walki z choreografem oraz ekipą kaskaderów i od razu rzuciłem się w wir nauki. Starałem się stworzyć oryginalny styl walki. Skoro Hanzo Hasashi pochodzi z Japonii, chciałem, aby jego ruchy były tak autentyczne, jak to możliwe - tłumaczy Sanada.

Dodał także, że jest to najbardziej wymagająca fizycznie rola, jaką zagrał od 15 lat. Sanada nazywa Mortal Kombat dramatem z brutalnymi walkami. To przez wątek Scorpiona, który przechodzi przemianę po tym, jak jego rodzina zostaje zabita przez Sub-Zero i staje się maszyną do walki. Reżyser Simon McQuoid twierdzi, że w dużej mierze Mortal Kombat to film o narodzinach Scorpiona. Aktor przyznał, że nie grał w gry przed dostaniem roli, ale długo pracował nad tym, by poznać swoją postać. Uwielbia jego kultowe powiedzonka, czyli Get Over Here oraz Come Here. Gdy pierwszy raz podczas prób wykonał te kultowe ciosy związane z tymi słowami, wszyscy zareagowali bardzo entuzjastyczne. Wówczas zdał sobie sprawę, jak bardzo jest to popularne. Wspomina też o presji, jaką przez to odczuwał.

fot. EW.com / Warner Bros.

Mortal Kombat 2021 - zwiastun

W galerii filmu Mortal Kombat można zobaczyć plakaty postaci, które do tej pory zostały opublikowane. Z tego powodu można założyć, że one odegrają tutaj istotną rolę.

Mortal Kombat

Mortal Kombat 2021 - opis fabuły

Bohaterem filmu Mortal Kombat jest fighter MMA Cole Young (Lewis Tan), przyzwyczajony do walki o pieniądze. Jest on jednak nieświadomy swojego dziedzictwa i nie wie, dlaczego cesarz Shang Tsung (Chin Han) wysłał swojego najlepszego wojownika Sub-Zero (Joe Taslim), aby się go pozbyć. Dzięki wskazówkom Jaxa (Mehcad Brooks), majora sił specjalnych, który ma to samo znamię smoka co Cole, bohater wyrusza na poszukiwania Sonyi Blade (Jessica McNamee). Ostatecznie odnajduje ją w świątyni Lorda Raidena (Tadanobu Asano), boga piorunów i obrońcy ziemskiego królestwa, który daje opiekę każdemu, kto ma znamię smoka. Cole trenuje tutaj pod okiem doświadczonych wojowników, takich jak Liu Kang (Ludi Lin), Kung Lao (Max Huang) oraz najemnika znanego jako Kano (Josh Lawson). Wspólnie przygotowują się do walki z wrogami z innego świata. Czy trening pozwoli Cole'owi w porę odblokować swoją arcanę, czyli ogromną moc wypływającą z duszy? W końcu w tej walce stawką nie jest tylko życie jego rodziny, ale ostatecznie powstrzymanie Pozaświata.

Mortal Kombat - premiera w USA odbędzie się 16 kwietnia w kinach oraz w platformie VOD HBO Max. W Polsce tylko w kinach, ale data jest uzależnione od ich otwarcia.