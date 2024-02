Morze boleści: nadchodzi nowa powieść z Obcymi w roli głównej

materiały prasowe

Reklama

Wydawnictwo Vesper zapowiedziało powieść Obcy. Morze boleści, kontynuację książki Obcy: Wyjście z cienia. Podobnie jak w pierwszym tomie, akcja dzieje się na planecie LV178. Obecnie jednak, po udanej terraformacji, została ona skolonizowana i przechrzczona na Nowy Galveston. Szkopuł w tym, że nie wszystko poszło tak jak miało – na drodze do rozwoju kolonii stoi tytułowe Morze Boleści – obszar toksycznych piasków zachłannie pochłaniający coraz to nowe tereny.

Główny bohater książki to Alan Decker, inżynier który wraz ze swoim zespołem ma za zadanie rozwiązać problem. Podczas badań ulega wypadkowi i zostaje ewakuowany na Ziemię. Szybko okazuje się, że korporacja Weyland-Yutani ma jednak wobec niego inne plany. Jego nową misją staje się powrót na planetę w towarzystwie grupy komandosów, a ich celem jest pochwycenie obcej formy kryjącej się pod Morzem Boleści. Obcej formy życia, którą Decker obudził.

Będzie to pierwsza wydana przez Vespera książka o Obcych bez Ellen Ripley, ale fabularnie – bardzo zbliża się do drugiej części filmowej sagi. Tu też mamy bardzo pewnych siebie i napakowanych testosteronem żołnierzy, którzy eksplorują opuszczone przez ludzi kompleksy przemysłowe. I także im przychodzi stanąć wobec zagrożenia, na które nie są przygotowani.

Podobnie jak w dwójce, po leniwym początku akcja dramatycznie przyspiesza. Morze boleści to bardzo dobrze skonstruowany horror sci-fi, w którym liczy się akcja, przygoda i dobra zabawa podczas lektury. Czysta rozrywka dla wielbicieli ksenomorfów.

Morze boleści ukaże się nakładem wydawnictwa Vesper już 12 lutego.

Obcy. Morze boleści - opis i okładka książki

Źródło: Vesper

Jest rok 2496, po ponad trzystu latach od wydarzeń które doprowadziły do zniszczenia kopalni trymonitu na LV-178, planeta została zasiedlona przez ludzi i poddana terraformacji. Jednakże mimo użycia w tym celu najnowocześniejszej technologii coś poszło nie tak. Rozległe obszary powróciły do stanu toksycznej pustyni nazwanej przez inżynierów mających za zadanie rozwikłać problem Morzem Boleści.

Zespołem badawczym kieruje Alan Decker, który podczas prac terenowych ulega wypadkowi. Poważnie ranny zostaje ewakuowany na Ziemię, w trakcie podróży Deckera zaczynają dręczyć koszmary, w których potworne istoty chcą go zabić. Okazuje się, że jego wypadek doprowadził do odkrycia pod powierzchnią planety dawnej kopalni, a wraz z nią wraku statku obcych. Korporacja Weyland-Yutani wysyła go z powrotem na New Galveston wraz z grupą najemników, których celem jest dostarczenie na Ziemię żywego okazu ksenomorfa.

Na miejscu Decker orientuje się, że z obcymi wiąże go psychiczna więź, potrafi przeniknąć ich myśli i z przerażeniem odkrywa, że jest celem krwawej zemsty za czyny które popełnił Niszczyciel… jego odległy przodek którym była Ellen Ripley.