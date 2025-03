Assassin's Creed Shadows świetnie się sprzedaje. Gra przebiła wyniki Origins i Odyssey

fot. Ubisoft

Droga do premiery Assassin's Creed Shadows była długa i burzliwa. Debiut gry kilkukrotnie przekładano, a w sieci głośno było na temat kontrowersji związanych między innymi z przedstawieniem postaci Yasuke jako samuraja. Wygląda jednak na to, że Ubisoft ma powody do zadowolenia. Nowa odsłona serii nie tylko zebrała przyzwoite oceny zarówno od krytyków (średnia ocen 82/100 w serwisie Opencritic), jak i graczy na Steamie (81% pozytywnych opinii), ale też świetnie się sprzedaje.

Na oficjalnym profilu serii w serwisie X poinformowano, że już 22 marca, a więc zaledwie dwa dni po premierze, Assassin's Creed Shadows przebiło barierę dwóch milionów graczy. Jest to wynik lepszy od rezultatów, jakie w tym samym czasie osiągnęły wcześniejsze odsłony: wydane w 2017 roku Origins oraz Odyssey, które trafiło na rynek rok później.

Assassin's Creed Shadows dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.