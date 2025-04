Grupa miliarderów kontra kryzys. Teaser filmu Mountainhead

fot. HBO

Opublikowano nowe materiały promocyjne związane z nadchodzącą premierą Mountainhead. Film jest debiutem reżyserskim Jessego Armstronga, twórcy wielokrotnie nagradzanego serialu Sukcesja i zadebiutuje dwa lata po jego zakończeniu. Obie produkcje łączy tematyka - eksponują one złe zachowania bardzo bogatych osób. Już w zwiastunie widać, że czwórka głównych bohaterów postrzega świat jako złe miejsce i nie robią oni nic, by to zmienić na lepsze.

Mountainhead - teaser

Mountainhead - zdjęcia

Mountainhead - fabuła, obsada, data premiery

Fabuła śledzi grupę czwórki zaprzyjaźnionych miliarderów, którzy jednoczą się przeciwko trwającemu kryzysowi międzynarodowemu.

W głównej obsadzie występują Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith oraz Ramy Youssef. W rolach drugoplanowych pojawią się zaś Hadley Robinson, Andy Daly, Ali Kinkade, Daniel Oreskes, David Thompson, Ami MacKenzie i Ava Kostia.

Premiera serialu Mountainhead na kanale HBO oraz w serwisie streamingowym Max została zaplanowana na 31 maja.