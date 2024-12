Wojownicze Żółwie Ninja tylko dla dorosłych. Jest kandydat do reżyserii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Trwają prace nad kinowym, aktorskim filmem Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin opartym na komiksie pod tym samym tytułem. Nowa plotka sugeruje, że James Wan, znany z Piły, wielu horrorów oraz Aquamana, jest kandydatem do reżyserii. Jako że film ma mieć wysoką kategorię wiekową w związku z mrokiem i dużą dawką przemocy, pogłoska o tym filmowcu została przyjęta pozytywnie.

The Last Ronin - co wiemy?

Autorem scenariusza jest Tyler Burton Smith, znany z Boy Kills World oraz Laleczki z 2019 roku. Walter Hamada, były szef DC Films, jest producentem filmu poprzez swoją firmę 18hz Production.

Historia opowiada, jak Żółwie i mistrz Splinter zostają zabijani jeden po drugim przez wnuka Shreddera i syntetycznych ninja. Jednemu z bohaterów udaje się ledwo ujść z życiem i poprzysięga krwawą zemstę na swoim oprawcy. Jedną z największych tajemnic komiksu była zagadka, który z Żółwi przeżył, jako że główny bohater posługiwał się broniami należącymi również do swoich poległych kompanów.

Data premiery nie jest znana. Zdjęcia mają ruszyć w 2025 roku.

