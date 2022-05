Ms. Marvel - dlaczego zmieniono genezę mocy? Kevin Feige wyjaśnia

Wszyscy fani komiksów Marvela zastanawiają się, czemu zmieniono genezę mocy superbohaterki z serialu Ms. Marvel. W komiksach miała ona polimorficzne moce, czyli potrafiła rozciągać ciało i zmieniać jego kształt. W serialu są to dwie tajemnicze bransoletki, które dają jej nadludzkie umiejętności. Skąd taka zmiana?

Kevin Feige, szef Marvel Studios i nadzorca MCU w rozmowie z magazynem Empire wyjaśnił, skąd taka zmiana. Jest to na pewno intrygująca odpowiedź.

- Dokonujemy adaptacji komiksów, nie ich dosłownego przeniesienia. Kamala została stworzona w bardzo określonym czasie w ciągłości fabularnej komiksów. Teraz ona wchodzi w określonej części ciągłości MCU. Te dwie rzeczy nie zawsze są zgodne. Pochodzenie tych mocy i jak one powstały jest ściśle związane z MCU. W scenach akcji zobaczycie przeniesienie świetnych paneli komiksów. Jeśli chcecie zobaczyć wielkie ręce, one będą na ekranie w podobnym klimacie, nawet jeśli nie w rozciągliwym stylu.

W teoriach sugerowano, że zmiana podyktowana jest podobieństwem mocy do tych Reeda Richardsa z Fantastycznej Czwórki. Feige nie odniósł się bezpośrednio do tego, ale powiedział tak:

- Ma to związek z przyszłością jej historii, gdy będzie to łączyć się z jej innymi przyjaciółmi, których pozna w filmie. Ona będzie chciała wiedzieć: "Super, czy to oznacza, że pochodzę z Asgardu? Czy dostałam promieniami gamma?" Nie, nic z tych rzeczy. Jej moce mają związek z jej przeszłością oraz jej dziedzictwem.