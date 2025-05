Kikuhiko jest zgorzkniałym starcem, który jest uważany za jednego z najlepszych artystów rakugo w historii, ale nie znosi swojej reputacji. W anime śledzimy jego drogę do sławy oraz skomplikowaną relację z rywalem i przyjacielem Sukeroku oraz ukochaną Miyokichi. Wszystko zmierza do tragicznego końca. Pod koniec widzowie rozumieją Kikuhiko, niezależnie od tego, czy go polubili, czy nie.