MSI kończy rok z przytupem

Gorączkowe przygotowania do świąt i końca roku w pełni. Grudzień to doskonały moment, aby podjąć decyzję o zakupie nowego sprzętu do pracy oraz rozrywki. Z pomocą przychodzi MSI, które wystartować z wyjątkową promocją.

Najnowsza promocja MSI potrwa do 8 stycznia i obejmuje wybrane laptopy gamingowe, biznesowe oraz dedykowane twórcom treści. W promocyjnych cenach możemy nabyć m.in. Stealth GS77 z procesorem Intel Core 12. generacji oraz kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 3080Ti, mobilnego Summit E16 Flip czy Creator Z16P, któremu praca przy obróbce grafiki i wideo nie jest straszna. Wszyscy chętni, którzy w czasie trwania promocji zdecydują się nabyć laptopa MSI i zgłoszą jego zakup, otrzymają wybrane akcesoria sygnowane logiem MSI. W przypadku niektórych modeli można także liczyć na kod aktywacyjny do gry FIFA 23. Lista modeli biorących udział w promocji jest dostępna na specjalnej stronie oraz w regulaminie promocji.

Promocja MSI „Year end Sale” – zapoznaj się ze szczegółami