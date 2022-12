Szukasz prezentów? Sprawdź magiczne okazje od Huawei

fot. Huawei

Magiczne Okazje od Huawei to kolejna szansa na zakup prezentów w okazyjnych cenach. Promocyjna oferta sprzętu Huawei obejmować będzie dziesiątki urządzeń zarówno na stronie huawei.pl, jak i u wybranych partnerów biznesowych firmy – sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik.

Rewelacyjne smartwatche w rewelacyjnych cenach

Listę produktów, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, otwiera rodzina smartwatchy Huawei Watch GT3 Pro. Modele Sport 46 mm i Classic 43 mm przeceniono aż o 400 zł, dzięki czemu obecnie kosztują 1299 zł. Cenę modelu Elite 46 mm obniżono do 1799 zł, a modelu Elegant 43 mm z ceramicznym paskiem – do 1999 zł. Promocyjne ceny obejmują także serię Huawei Watch GT 3. Modele Elegant 42 mm i Elite będą kosztować 1199 zł, a modele Active dostępne będą za 899 zł lub 999 zł w przypadku wersji 42mm. Na korzystną cenę mogą także liczyć amatorzy zegarków Huawei Watch Fit 2, które w zależności od modelu będzie można kupić za 599 zł lub 699 zł.

fot. Huawei

W sprzedaży są także dostępne dwa najnowsze smartwatche tej firmy: Huawei Watch D – pierwszy zegarek z certyfikowanym pomiarem ciśnienia tętniczego i EKG oraz Huawei Watch GT 3 SE – wyjątkowo lekki, sportowy smartwatch dla każdego.

Świetne oferty na laptopy i monitory

Osoby poszukujące dobrego laptopa w korzystnej cenie powinny zwrócić uwagę na promocje na zaprezentowany w tym roku Huawei MateBook D 16 z procesorem Intel i5, 16GB pamięci RAM i dyskiem 512 GB – w cenie 3999 zł, a także popularne modele z 2021 roku:

Huawei MateBook D15 2021 z procesorem Intel i3, 8 GB RAM i dyskiem 256 GB – za 1899 zł,

Huawei MateBook D15 2021 z procesorem Intel i5, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB – za 2599 zł.

Na huawei.pl przecenione będą m.in. Huawei MateBook D14 2021 z procesorem i5, 8 GB RAM i dyskiem 512 GB za 2699 zł oraz flagowy 2022 z procesorem Intel i7, 16 GB RAM i dyskiem 512 GB w kolorze szarym (7499 zł).

fot. Huawei

Kupując laptop na huawei.pl warto dokupić rozszerzenie gwarancji na trzeci rok – za jedyne 9,90 zł. Osoby poszukujące uniwersalnego monitora zainteresuje Huawei MateView GT 34" Sound Edition za jedyne 1699 zł, aż 35% poniżej pierwotnej ceny.

Smartfony, tablety i słuchawki

W ofercie świątecznej Huawei nie mogło zabraknąć smartfonów - sugerowana cena Huawei nova Y70 została obniżona do 899 zł, a zachwycająco piękny Huawei nova 10 SE w okresie promocji kosztować będzie zaledwie 1599 zł. Świetne oferty przygotowano także na wyjątkowo popularne tablety: Huawei MatePad T10s 4 GB / 64 GB WiFi kosztować będzie 549 zł, czyli aż o 39% mniej niż cena wyjściowa, a Huawei MatePad T10s 4 GB /128 GB WiFi będzie można kupić już za 649 zł, czyli o 35% taniej!

Źródło: Huawei

Idealnym, drobnym prezentem na zbliżające się Mikołajki są natomiast bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds SE za 199 zł.

Na klientów huawei.pl czekają także:

Najlepszy prezent dla każdego mężczyzny, czyli najmocniejszy fotosmartfon na rynku wg rankingu DxOMark – srebrny Huawei Mate 50 Pro za 5999 zł;

Piękny, bardzo kobiecy i robiący świetne selfie – Huawei nova 10 Pro za 2999 zł, z etui i zegarkiem Huawei Watch Fit 2 w prezencie;

Przeceniony czytnik i tablet w jednym dla Twojego dziecka, czyli Huawei MatePad Paper w kolorze czarnym za 1999 zł;

Popularne słuchawki ze świetnej jakości dźwiękiem – Huawei FreeBuds 4, których cena została obniżona o 20%, do 499 zł.

Jeszcze więcej korzyści na huawei.pl

Każda osoba, która zapisze się na newsletter Huawei otrzymuje na start kupon o wartości 50 zł (do wykorzystania przy zakupach za minimum 299 zł). W czasie trwania świątecznej promocji Huawei subskrybenci otrzymają dodatkowo kupony rabatowe uprawniające do rabatu o wartości: 100 zł przy zakupach o minimalnej wartości zamówienia 1000 zł oraz aż 500 zł przy zakupach za łącznie minimum 3000 zł, obowiązujące na wybrane produkty i ważne do 1 stycznia 2023 r.

Dokonując zakupu w sklepie huawei.pl, klienci do wybranych produktów mogą otrzymać w prezencie akcesoria, a także dorzucić do koszyka dodatkowe urządzenia na bardzo preferencyjnych warunkach. Klienci mają również możliwość skorzystania z 20 rat z RRSO 0% na zakupy powyżej 300 zł, szybkiej dostawy oraz podwojenia punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki.

fot. Huawei

Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów i mogą ulec zmianie. Szczegóły dotyczące promocji u partnerów biznesowych Huawei dostępne są u sprzedawców, a dotyczące ofert na stronie huawei.pl – w regulaminie na stronie promocji: https://consumer.huawei.com/pl/offer/magia-swiat/.