Laptopy MSI z serii GF – filmowo-gamingowe emocje w zasięgu ręki

Źródło: MSI

Wysoka wydajność albo przenośna forma. Jeszcze do niedawna gracze, którzy porzucali komputery stacjonarne na rzecz gamingowych laptopów, przy zakupie nowego sprzętu musieli wybierać pomiędzy jedną z tych cech. Posiadanie laptopa z jednej strony tak poręcznego, żeby bez problemu mieścił się w plecaku bądź niewielkiej torbie, z drugiej zaś zdolnego odpalić najnowsze produkcje na ultra, wydawało się niemożliwe.

Na szczęście w ostatnich latach branża technologiczna przeszła poważną metamorfozę, a laptop MSI GF65 Thin stanowi kwintesencję zmian, których byliśmy świadkami. Oto bowiem przed naszymi oczami staje gwiazdor branży gier oraz filmów. Komputer przystosowany do pracy w ruchu, binge-watchingu oraz wyposażony w wydajne podzespoły gotowe do zabawy w najbardziej wymagających produkcjach.

MSI GF65 Thin na pierwszy rzut oka może wyglądać niepozornie. Przy grubości ok. 2 cm oraz wadze nieprzekraczającej 2 kg przywodzi na myśl porządnie wykonane laptopy biurowe, a nie multimedialny kombajn. Sercem tej linii produktowej są procesory firmy Intel 10. generacji, które współpracują z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 3060. Taki duet ma stanowić gwarancję wysokiej wydajności we wszystkich zadaniach, z którymi przyjdzie mu się mierzyć.

Z jednej strony MSI GF65 Thin ma kojarzyć się z porządnym sprzętem do grania w 1080p na wysokich ustawieniach graficznych, świetnie sprawdzi się w grach wykorzystujących potęgę technologii śledzenia promieni świetlnych takich jak Cyberpunk 2077 czy The Medium. Z drugiej zaś kompaktowe rozmiary oraz szereg wysoce funkcjonalnych technologii czynią z niego idealnego kandydata do roli wszechstronnego narzędzia multimedialnego. Posiadacze MSI GF65 Thin otrzymują do dyspozycji m.in. kartę dźwiękową obsługującą standard bezstratnego dźwięku Hi-Resolution Audio. Układ pozwoli skorzystać z technologii wirtualizacji dźwięku przestrzennego Nahimic 3, dodające głębi nie tylko grom, lecz także muzyce, wideokonferencjom czy – co może okazać się niezwykle istotne – seansom filmowych.

Laptopy MSI z serii GF

Warto bowiem wspomnieć, że w MSI GF65 Thin można dostrzec sprzęt z hollywoodzkimi aspiracjami. Projektanci laptopa zmniejszyli boczne ramki ekranu, aby nie przytłaczały obrazu wyświetlanego na 15,6-calowej matrycy. Sam panel dzięki odświeżaniu na poziomie 144 Hz oraz wiernemu odwzorowaniu kolorów pozwoli w pełni zanurzyć się zarówno w wysoce immersyjnych grach, jak i filmowych rzeczywistościach.

W osiągnięciu tego celu pomoże autorskie oprogramowanie od MSI zarządzające podzespołami komputera, aplikacja Dragon Center. Miłośnicy kina znajdą tu narzędzie True Color z trybem Film, które automatycznie poprawi temperaturę barwową matrycy w taki sposób, aby wyświetlała kolory możliwie jak najwierniej oddające ich kinowy charakter, zgodne z wizją reżysera.

W Dragon Center pojawił się także odświeżony tryb Gaming Mode 2.0, który pozwoli m.in. tak zoptymalizować pracę podzespołów, aby wykorzystać ich pełną wydajność w najbardziej wymagających tytułach. Do dyspozycji otrzymamy ponadto oprogramowanie MSI App Player, za jego pośrednictwem będziemy wykorzystać komputer do uruchamiania aplikacji mobilnych przeznaczonych na system Android. Wisienką na torcie jest zaś wydajna bateria. Mimo kompaktowych rozmiarów MSI GF65 Thin przepracuje bez ładowania nawet do 7 godzin, co pozwoli zorganizować plenerowy seans kilku filmów czy urządzić sobie binge-watching w łóżku bez konieczności zamartwiania się o podłączenie laptopa do prądu.

MSI GF65 Thin ma być według producenta tym komputerem, który połączy wszystkie nasze aktywności w sieci w jednym miejscu, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Pozwoli zagrywać się w najpopularniejsze gry, pracować poza domem czy oglądać filmy z ulubionych platform VoD.

Laptop ten jest niezwykły z jeszcze jednego względu – zespół MSI Polska postanowił unieśmiertelnić swoje najnowsze komputery po wsze czasy. Firma w ramach projektu MSI Stars stworzyła własny laptopowy gwiazdozbiór wchodzący w skład Korony Północy, a jednej z jego gwiazd nadał miano GF65 Thin.

Aby uczcić tę wiekopomną chwilę, firma rozda 10 kart podarunkowych do serwisu Netflix o wartości 120 zł każdy. Dzięki temu fani marki będą mogli skąpać się w filmowym blasku laptopa MSI GF65 Thin. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, które odpowiedzą na pytanie konkursowe i wykonają co najmniej trzy spośród wymienionych aktywności: odwiedzą profili marki na YouTubie, Instagramie czy Facebooku, przeczytają wpis blogowy Gwiazdy MSI – Filmowe Emocje, odwiedzą stronę gwiazdy MSI GF65 Thin bądź sprawdzą najnowsze promocje.