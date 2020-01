Multikino organizuje pierwszy audioseans

Opera, balet, koncerty, teatr... Widzowie Multikina mogli już wziąć udział w wielu tego typu projekcjach. Teraz czas na audioseans! Multikino Młociny i Storytel zapraszają na niezwykłe poniedziałkowe spotkanie ze słuchowiskiem.

Stelaż to historia pewnego remontu, opowiedziana przez Wojciecha Mecwaldowskiego w najnowszym słuchowisku Storytel Original. Młode małżeństwo przeprowadza się do stolicy, kupuje wymarzone mieszkanie, znajduje ekipę remontową... i tu zaczyna się seria tragikomicznych zdarzeń. Opowieść, jak czytamy w opisie słuchowiska, "przemówi do każdego, kto kiedykolwiek robił remont, był w małżeństwie... kopał się z życiem." Cała historia rozpoczyna się od tytułowego stelaża, który miał służyć jako uchwyt do wymarzonego telewizora, a teraz jest udręką głównego bohatera.

Autorem słuchowiska jest Łukasz Orbitowski, twórca scenariusza spektaklu teatralnego o tym samym tytule. Laureat Paszportu „Polityki”, nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” oraz Nagrody Literackiej Gdynia.

Historię Adriana w słuchowisku Storytel Original w brawurowy sposób opowiada Wojciech Mecwaldowski, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. „Stelaż" to pierwsza produkcja Storytel Original na podstawie sztuki teatralnej. Produkcje własne Storytel to obok audiobooków, także seriale audio, słuchowiska i podcasty.

Audioseans odbędzie się 3 lutego o godzinie 20:00 w Multikinie Młociny. Bilety w cenie 10 zł do nabycia na https://multikino.pl/wydarzenia/stelaz-audioseans