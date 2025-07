Zagadka Spider-Mana 4 rozwiązana! Wiemy, kim jest tajemniczy mężczyzna z plakatu

fot. Marvel Studios

Reklama

Zdjęcie z planu - a konkretniej plakatu poszukiwanego mężczyzny, jakie pojawiło się w sieci, wzbudziło wiele teorii dotyczących Spider-Man: Brand New Day. Tajemnicza postać została w końcu ujawniona - pojawiła się nowa, wyraźniejsza fotografia, która dała odpowiedź, jakiej większość się nie spodziewała!

Spider-Man: Brand New Day - plakat

Na pierwotnie opublikowanym w sieci zdjęciu nie dało się dostrzec zbyt wielu szczegółów - fakt, że postać nosiła okulary, pierwotnie doprowadził do spekulacji, że jest to Bruce Banner. Przy bliższym spojrzeniu na plakat okazało się jednak, że przedstawia on kogoś zupełnie innego!

Bliższe ujęcia udowadniają, że na plakacie został przedstawiony dyrektor generalny Allianz Insurance, Colm Holmes. Prawdopodobnie jego podobizna została umieszczona na plakacie przez aktywistę, który chciał zwrócić uwagę na jego rzekomy współudział w zbrodniach wojennych i ludobójstwie. Postać ta faktycznie może uchodzić za czarny charakter - znacznie różni się jednak od przeciwników, z jakimi zwykle mierzy się Spider-Man.

ROZWIŃ ▼

Tak miał oryginalnie wyglądać Spider-Man w MCU. Tego zdjęcia jeszcze nie widzieliśmy

Premiera kinowa filmu Spider-Man: Brand New Day została zaplanowana na 31 lipca 2026.