Multikino - co warto zobaczyć w styczniu na dużym ekranie?

fot. Multikino

Styczeń w Multikinie zapowiada się niezwykle interesująco. Wciąż na dużych ekranach można oglądać Avatar: Istota wody Jamesa Camerona, dramat Fabelmanowie w reżyserii Stevena Spielberga oraz komedię Pan Zabawka. Jak zawsze widzowie będą mogli wybierać spośród kilku ekscytujących premier.

Już 6 stycznia w Multikinie będzie można obejrzeć wyjątkowo wysoko ocenianą animację Kot w butach: Ostatnie życzenie - sequel nominowanej do Oscara® w 2011 roku animacji Kot w Butach. W filmie tytułowy bohater odkryje, że jest pasjonatem przygód. Wykorzystał już wszystkie swoje osiem z dziewięciu istnień. Postanawia wyruszyć w podróż, aby znaleźć mityczne „Ostatnie Życzenie” i przywrócić swoje dziewięć żyć.

Ponadto 6 stycznia premierę mają trzy komedie. Pierwsza z nich to Na Twoim miejscu, która w lekki sposób rozprawia się z ważkimi tematami, ukazując uniwersalną prawdę o międzyludzkich relacjach. Główni bohaterowie chcieli zmiany, nie zamiany! Kaśka i Krzysiek to młode małżeństwo z uroczym synkiem i mieszkaniem w malowniczej okolicy. Wydaje się, że powinni być szczęśliwi, a jednak są na skraju rozwodu. Pewnego poranka muszą zacząć współpracować jak jeszcze nigdy dotąd. A wszystko przez... zamianę ciał. Czy to sprawi, że inaczej spojrzą na siebie nawzajem i nauczą się empatii? W rolach głównych Paulina Gałązka i Miron Jagniewski. Na ekranie partnerują im m.in. Maria Pakulnis, Magdalena Lamparska, Jan Frycz, Michał Czernecki i Delfina Wilkońska.

fot. Jarosław Sosiński

Kolejnym filmem, który wejdzie 6 stycznia na duże ekrany jest szalona komedia pt. W trójkącie. Jej akcja rozgrywa się na luksusowym jachcie, pośród najbogatszych ludzi świata. Ocean szampana, morze pieniędzy i kapitan, który zawsze płynie pod prąd (świetny Woody Harrelson) – tak zaczyna się rejs na miarę naszych czasów. Wywołujący salwy śmiechu film Rubena Östlunda (Turysta, The Square), jednego z najlepszych europejskich reżyserów, to bezlitosna satyra na bogatych, a także kapitalna metafora naszych czasów. Wszyscy płyniemy statkiem, który już dawno obrał kurs na katastrofę. Uratuje nas tylko śmiech!

Natomiast w filmie Wystrzałowe wesele reżysera Pitch Perfect widzowie zobaczą jak zawsze zjawiskową Jennifer Lopez oraz Josha Duhamela i Jennifer Coolidge. Będzie to szalona komedia o jednym weselu, które może doprowadzić do wielu pogrzebów.

13 stycznia do kin wejdzie Gra fortuny nowy film w reżyserii Guy’a Ritchiego (twórcy Dżentelmenów, Przekrętu i Porachunków). Na uczestników seansu czeka humor w stylu Ocean’s Eleven, intryga na miarę najlepszych filmów o Bondzie, a wszystko w unikalnym stylu twórcy Sherlocka Holmesa. As wywiadu Orson Fortune i jego ekipa werbują największego gwiazdora Hollywood, by pomógł im udaremnić transakcję sprzedaży supernowoczesnej broni, która zagraża światu. Twardziel Jason Statham kontra złoczyńca Hugh Grant, a w drugim planie znakomity raper w swojej pierwszej dużej roli, czyli Bugzy Malone.

foto. materiał prasowy

Tego samego dnia premierę ma thriller M3GAN. W filmie Gemma jest znakomitą programistką w firmie produkującej zabawki. Jej nowym zadaniem jest opracowanie lalki z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. I tak właśnie powstanie lalka-M3GAN. Realistyczna zabawka zostanie zaprogramowaną jako najwspanialsza towarzyszka dziecka i największy sojusznik rodzica. Gemma niespodziewanie musi zaopiekować się swoją osieroconą siostrzenicą. Postanawia skorzystać z pomocy prototypu M3GAN. Decyzja ta przyniesie niewyobrażalne konsekwencje.

Ponadto 13 stycznia w kinach zobaczymy polską komedię Ślub doskonały. Ślub w filmie nie zapowiadał się najlepiej już od samego początku. Panna młoda (Aleksandra Adamska) jest w ciąży, a jej zaborcza mamusia (Ewa Kasprzyk) nie chce słyszeć o prawdziwym ojcu dziecka. Pan młody (Adam Woronowicz) w zasadzie nie zna swojej przyszłej żony, a do ożenku został zmuszony wymownym szantażem przez przyszłą teściową. Gdy nastaje dzień ślubu, rusza lawina zdarzeń.

20 stycznia premierę w Multikinie będzie mieć film Niebezpieczni dżentelmeni - iskrzący dowcipem i tętniący akcją komediowy kryminał, w którym równie ważne jak to „kto zabił?”, jest pytanie „kogo zabito?”. Plejada wybitnych polskich aktorów odsłaniająca nieznane oblicze słynnych i kultowych postaci. Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn i Wojciech Mecwaldowski jako artystyczne, naukowe i… celebryckie osobowości początku XX wieku w sensacyjnej historii, której próżno szukać na kartach podręczników! Tadeusz Boy-Żeleński (T. Kot), Witkacy (M. Dorociński), Joseph Conrad (A. Seweryn) i Bronisław Malinowski (W. Mecwaldowski), cztery znakomitości zakopiańskiej bohemy budzą się po mocno zakrapianej, całonocnej imprezie. Głowy pękają im od kaca, nikt nic nie pamięta, a sytuacji nie poprawiają znalezione na podłodze zwłoki nieznanego mężczyzny. Dodatkowo do drzwi domu dobijają się właśnie stróże prawa, a to dopiero początek kłopotów.

Tego samego dnia w kinach pojawi się wyczekiwany Babilon - film reżysera nagrodzonego sześcioma Oscarami® La La Land - Damiena Chazelle. Chazelle jest też autorem scenariusza. Jego nowy film to oryginalna epopeja rozgrywająca się w Los Angeles lat 20. XX wieku. To opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood. W rolach głównych występuję: Brad Pitt, Margot Robbie i Diego Calva. W obsadzie znaleźli się także: Jovan Adepo, Li Jun Li i Jean Smart.

Natomiast 27 stycznia premierę będzie miał film z Tomem Hanksem w roli głównej - Mężczyzna imieniem Otto. Opowiada on historię zrzędliwego wdowca, który nie lubi ludzi, swoich sąsiadów ledwo toleruje. Kiedy jednak poznaje nową rodzinę, która dopiero się wprowadziła, Otto przechodzi przemianę. Los pokazuje mu, że może być znowu kochany.

Druga propozycja na zakończenie stycznia to Pokusa - film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Fabuła wyreżyserowana przez Marię Sadowską powstała na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Edyty Folwarskiej. W głównych rolach występują Helena Englert, Andrea Preti i Piotr Stramowski.

W styczniowym repertuarze nie zabraknie propozycji dla najmłodszych widzów. Oprócz wspomnianego wyżej Kota w butach: Ostatnie życzenie 13 stycznia do kin wejdzie Yuku i magiczny kwiat. W animacji myszka Yuku mieszka z rodziną w piwnicach zamku. Pewnego dnia dowiaduje się o tym, że jej babcia potrzebuje magicznego kwiatu z Himalajów. Zwierzątko szybko podejmuje decyzję – trzeba ruszyć w drogę i go znaleźć! Kolejne dwie propozycje dla małych widzów wejdą do kin 20 stycznia. Będą to Zadziwiający kot Maurycy, w którym tytułowy bohater obmyśla przekręt doskonały oraz Mumie - trzy egipskie mumie przypadkowo wkraczają do współczesnego świata. 27 stycznia będzie mieć premierę piękny film przygodowy dla całych rodzin - Pimi z Krainy Tygrysów. Pewnej nocy osierocony Balmani ratuje małą tygrysicę przed bezlitosnymi kłusownikami. Udaje im się uciec i wyruszają w długą i niebezpieczną podróż do magicznej świątyni zwanej Tygrysim Gniazdem, gdzie, jak wierzy Balmani, będą bezpieczni. W trakcie wędrówki między Balmanim i młodą tygrysicą Pimi rodzi się niezwykła więź. Będą musieli wspólnie przebyć setki mil i pokonać wiele niebezpieczeństw, aby dotrzeć do nowego domu wysoko w Himalajach.

Fot. Materiały prasowe (Yuku i magiczny kwiat)

Szczegółowy repertuar oraz więcej informacji na temat filmów znajduje się na stronie www.multikino.pl. Bilety na premierowe seanse można nabyć w kasie kin sieci Multikino, na stronie www oraz przez aplikację mobilną.