Andor z odcinkiem w stylu Obcego? Disneya nie było na to stać

fot. Lucasfilm

Reklama

8. odcinek 2. sezonu serialu Gwiezdne Wojny: Andor przedstawił z dawna wyczekiwanego przez fanów droida K-2SO. Wówczas jeszcze jako część imperialnej jednostki, której zadaniem było pacyfikowanie protestujących na planecie Ghorman. Po starciu z Andorem i Rebeliantami droid został wyłączony i zabrany na planetę Yavin 4, gdzie doszło do jego przeprogramowania. Okazuje się, że pierwotne plany były zupełnie inne.

Andor zmienia kanon Star Wars, ale jednocześnie go szanuje. Nowy origin K-2SO i nawiązanie do Rebels

Opowiedział o tym Tony Gilroy, twórca serialu, w rozmowie z Entertainment Weekly. Pierwotnie K-2SO miał otrzymać cały odcinek dla siebie, który by przypominał horror. Niestety Disneya nie było stać na taki wydatek:

Dan Gilroy napisał niesamowity, oddzielny odcinek skupiony tylko na K-2SO. To miał być dziewiąty odcinek. Ten epizod był jak horror i była to historia K2. Rebelianci mieli zabrać jednostkę KX na tym brzydkim tankowcu z powrotem na Yavin 4, a on miałby na nich polować wewnątrz statku. To było jak film z potworem, ale tym potworem był K2. To było naprawdę bardzo fajne. Nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Jasno nam powiedziano, że to było poza naszym zasięgiem, więc musieliśmy porzucić ten pomysł.

Gilroy przyznał, że była różnica w tworzeniu 1. sezonu Andora a drugiego. Kulisy produkcji 1. sezonu porównał do tego, jak rozpaczliwie i desperacko USA próbowało się pozbierać po ataku na Pearl Harbor. Disney nie szczędził pieniędzy, obsypywał nimi serial i pozwalał na absolutnie wszystko, czego twórcy tylko chcieli. Po powrocie Boba Igera za stery Disneya uległo to zmianie i przy produkcji 2. sezonu ważne było zaciskanie pasa w kluczowych departamentach. Tony Gilroy nie chciał też błagać Disneya o pieniądze wziąwszy pod uwagę liczne zwolnienia pracowników, do których w tamtym okresie doszło. Byłoby to nietaktowne.

Wprowadziliśmy wiele ograniczeń, ale to i tak było duże ryzyko po ich stronie. Dlatego dziękuję Disney i dziękuję Lucasfilm. Po drodze było wiele trudnych rozmów i niepokoju, ale w ostateczności bardzo nas wspierali do samego końca.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 7-9 - easter eggi