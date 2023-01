The Last of Us - budżet serialu HBO wyższy od większości sezonów Gry o tron

fot. screen z YouTube

Premiera serialu The Last of Us od HBO zbliża się wielkimi krokami. Od początku było wiadomo, że to projekt o sporym budżecie. Teraz do sieci trafiła informacja od The New Yorker, które twierdzi, że projekt ma większy budżet niż pierwsze pięć sezonów Gry o tron. Źródła The New Yorker mówią o kwocie powyżej stu milionów dolarów na sezon.

Akcja serialu rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych zdziesiątkowanych przez pandemię wirusa, który zamienia ludzi w bezmyślne bestie. Główny bohater, przemytnik Joel, zostaje wynajęty, aby przetransportować nastolatkę Ellie, do laboratorium w innej części kraju. Po drodze okazuje się, że dziewczyna jest odporna na wirusa i może być kluczem do znalezienia leku.

The Last of Us - plakat i zdjęcia

The Last of Us plakat

W obsadzie są między innymi Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Murray Bartlett, Jeffrey Pierce, Anna Torv i Nick Offerman. Twórcami projektu są Craig Mazin i Neil Druckmann (twórca gier z serii), a muzykę przygotował Gustavo Santaolalla, który odpowiada za kultową ścieżkę dźwiękową znaną z gier.

The Last of Us - premiera serialu 15 stycznia 2023 roku w HBO i na platformie HBO Max.