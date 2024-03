Mur - film dokumentalny Kasi Smutniak rusza w trasę po Polsce. Daty, miasta

fot. materiały prasowe

1 marca w Warszawie rozpoczyna się trasa filmu Mur w reżyserii Kasi Smutniak, który traktuje o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Organizatorem trasy jest WATCH DOCS. Prawa Człowieka w filmie. Planowane są spotkania reżyserki z publicznością.

Mur - trasa

1.03 Warszawa, kino Muranów, godz. 19.30

2.03 Lublin, kino CK, godz. 18.00

3.03 Łódź, kino Charlie, godz.17.00

4.03 Kraków, kino Agrafka, godz. 18.00

5.03 Katowice, kino Światowid, godz. 18.00

6.03 Wrocław, kino Nowe Horyzonty, godz. 18.30

7.03 Poznań, kino Pałacowe, godz. 20.00

8.03 Bydgoszcz, Centrum Nauki i Kultury Młyny Rothera, godz. 18.00

9.03 Piła, kino Koral, godz. 18.00

- Bardzo się cieszę, że widzowie z różnych części Polski będą mogli obejrzeć Mur. Sytuacja na granicy polsko - białoruskiej niezmiennie jest ważnym tematem i bardzo mi zależy, żeby z filmem docierać jak najszerzej. Ten film powstał z konieczności opowiedzenia historii, której nie dało się opowiedzieć i jest narzędziem do rozmowy z publicznością o tym, co dzieje się na granicy naszego kraju- mówi Kasia Smutniak.

Pretekstem do zestawienia dwóch perspektyw: współczesne, a także historycznej z osobistą, rodzinną historią, którą Kasia Smutniak pokazują, nie bojąc się szczerości i ważnych rozmów jest tytułowy mur. To on właśnie stanął na granicy polsko-białoruskiej.

W filmie pojawia się m.in. aktywista Człowiek Lasu, czyli Mariusz Kurnyta, Jakub Sypiański, przedstawiciele Straży Granicznej, a także ojciec i babcia Kasi Smutniak, czy jej rodzina mieszkająca na wsi przy granicy z Ukrainą.

- Tematem granicy polsko – białoruskiej zainteresowałam się już w sierpniu 2021 roku, kiedy wspólnie z aktywistami z Polski i Włoch nakręciłam reportaż dla włoskiego programu Propaganda Live, który we Włoszech odbił się dużym echem. Temat nie dawał mi jednak dalej spokoju i poczucie bezsilności, a także potrzeba głębszej analizy spowodowały, że wróciłam na granicę w 2022 roku i tak powstał Mur. To opowieść uniwersalna, w której staram się zagadnienie murów, też tych psychicznych, które są efektem naszych uprzedzeń i wypartych doświadczeń, pokazać w szerszej perspektywie – dodaje Kasia Smutniak.

Producenci filmu: Domenico Procacci, Laura Paolucci, Kasia Smutniak

Scenariusz filmu: Kasia Smutniak i Marcella Bombini