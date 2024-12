Call of Duty Black Ops 6 sprawdzicie za darmo. Już wkrótce wystartuje wersja trial

Fot. Activision

Activision poinformowało, że jeszcze w tym miesiącu odbędzie się próbny tydzień z grą Call of Duty: Black Ops 6. Zainteresowani gracze będą mieli możliwość zapoznania się z wycinkiem rozgrywki w trybie sieciowej kooperacji oraz rywalizacji.

Trial Black Ops 6 ruszy 13 grudnia i potrwa do 20 grudnia. Będzie on obejmował rozgrywkę multiplayer oraz Zombie. W ramach pierwszego trybu będzie można sprawdzić sześć trybów (Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed, Kill Order, Domination i Prop Hunt) oraz sześć map (Racket, Hacienda, Nuketown Holiday, Heirloom, Hideout, Extraction). Jeśli zaś chodzi o Zombie, to tutaj przygotowano dwie mapy: Liberty Falls i Terminus, które będą dostępne zarówno w trybie Standard, jak i Directed.

Call of Duty Black Ops 6 dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.