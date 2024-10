Nadchodzi planszówkowy Thorgal

Portal Games

Wiosną zeszłego roku na platformie crowdfundingowej można było wesprzeć grę planszową Thorgal przygotowaną przez zespół Portal Games. Kampania zakończyła się sukcesem, a niebawem do sprzedaży trafi retailowa wersja gry, pozbawiona niektórych "kampanijnych" bonusów.

Grę stworzyli Joanna Kijanka, Jan Maurycy Święcicki i Rafał Szyma, a za stronę graficzną odpowiadają Maciej Simiński i Frédéric Vignaux, którzy starali się oddać jak najlepiej klimat komiksów o Thorgalu, szczególnie tych wcześniejszych.

Thorgal: Gra planszowa wcielamy się w postaci znane z komiksów, by drużynowo przeżyć jedną z siedmiu przygotowanych przed twórców przygód. Każdy ze scenariuszy to mieszanka eksploracji, zbierania zasobów, walki i rozwiązywania zagadki, która doprowadzi nas do sukcesu.

Oficjalna premiera gry już 17 października, ale już teraz można kupić grę u wydawcy z dodatkowymi bonusami.

Thorgal: Gra planszowa - opis i wygląd gry

Thorgal. Gra Planszowa

Thorgal, czyli kultowa komiksowa seria, tym razem w planszowej odsłonie! Na graczy czeka kooperacyjna rozgrywka, na którą składa się 7 niezależnych scenariuszy do wielokrotnego ogrywania. Każdy scenariusz to nowe wyzwanie inspirowane komiksami o Thorgalu rozgrywane na innej, pięknie ilustrowanej mapie. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą historii Dziecka z Gwiazd, czy miłośnikiem gier planszowych, Thorgal obiecuje niezapomniany czas nad planszą!

Thorgal: Gra planszowa - dodatki

Jeśli sama wersja podstawowa to za mało, to Portal Games przygotował też dwa ulepszenia/rozszerzenia zawierające dodatkowe postaci, ulepszone kości i żetony czy zwierzęcych kompanionów.