fot. Adam Rose // Netflix

Nikt tego nie chce to nowy komediowy serial romantyczny Netflixa, w którym w głównych rolach występują Kristen Bell oraz Adam Brody. Twórczynią jest Erin Foster (Daddy Issues), która pełni również funkcję producentki wykonawczej.

W oficjalnym opisie możemy przeczytać, że agnostyczna autorka podcastów o seksie i rabin świeżo po rozstaniu zakochują się w sobie, ale czy ich związek przetrwa w obliczu różnic w stylu życia i wścibskich rodzin?

fot. Netflix

W obsadzie są również Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Michael Hitchcock, Jackie Tohn, Sherry Cola i Shiloh Bearman. Ponadto Emily Arlook dołączyła do serialu w powracającej roli Rebeki, "idealnej" żydowskiej dziewczyny Noaha, która zrobiła "wszystko, jak trzeba", aby skłonić go do oświadczyn.

W sieci pojawił się zwiastun komedii, który możecie zobaczyć poniżej.

Nikt tego nie chce - zwiastun

Nikt tego nie chce - premiera 26 września na Netflix.