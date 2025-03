Daredevil założy własną drużynę? Plotka o powrocie Defenders nabiera wiarygodności - scooperzy zgodni

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

W marcu 2025 roku rozpoczęły się zdjęcia w Nowym Jorku do 2. sezonu serialu Daredevil: Odrodzenie. Do zakończenia pierwszego sezonu pozostała jeszcze połowa odcinków, które nadal czekają na emisję. Ze zdjęć do drugiego sezonu i przecieków można jednak domyślić się, które wątki będą istotne w przyszłym roku, bo to w 2026 roku ma się ukazać 2. seria produkcji Disney+.

Diabeł Stróż w ukryciu? Nowe zdjęcia z 2. sezonu

Na zdjęciach z planu widać przede wszystkim członków grupy uderzeniowej zorganizowanej przez Wilsona Fiska, której celem jest polowanie na mścicieli i ich neutralizacja. Widać na ich uniformach charakterystyczny symbol przypominający czaszkę Punishera, od którego mają czerpać inspiracje jeśli chodzi o metodykę swoich działań. Niedawne zdjęcia z planu sugerowały też, że Matt Murdock może się ukrywać, bo na spotkanie ze swoim współpracownikiem pojawił się incognito.

Wszystko to prowadzi do nowej plotki od Daniela Richtmana, znanego i wiarygodnego scoopera, który twierdzi, że "2. sezon skupi się na Murdocku, którego celem będzie założenie drużyny, która stanie przeciwko oddziałom Fiska zwalczającym mścicieli." To się łączy z wcześniejszymi spekulacjami o tym, że pozostali herosi z uniwersum Netflixa mogliby oficjalnie wystąpić w MCU. Chodzi o Jessicę Jones, Luke'a Cage oraz Iron Fista. Niewykluczony jest też udział takich postaci jak Elektra, Misty Knight czy Colleen Wing. Możliwe też, że byłaby to doskonała okazja do powrotu Kate Bishop, Echo lub Moon Knighta. Jeśli ta plotka się sprawdzi, to będzie można założyć, że Marvel Studios czerpało inspiracje z komiksów Devil's Reign.

Pisał o tym również jakiś czas temu Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus, którego informacje pokrywają się z tym, co powiedział Richtman. Oto, co zapowiadał Perez 10 marca 2025 roku:

Luke Cage, Jessica Jones i Iron Fist powrócą w świecie MCU, przy czym dojdzie do tego "raczej" w 2. sezonie Odrodzenia; Matt Murdock "będzie ich musiał przekonać do wyjścia z ukrycia";

powrót Iron Fista "nie będzie taki, jak większość ludzi zakłada";

w Odrodzeniu pojawi się wątek fabularny, który może ustawić podwaliny pod ewentualny 2. sezon serialu Hawkeye;

nie jest wykluczone, że wymierzone w mścicieli działania Wilsona Fiska doprowadzą do powstania "ulicznych Avengers", w skład których mogliby wejść Spider-Man, Daredevil, Punisher, Hawkeye, Kate Bishop czy Echo;

sama Echo powinna powrócić w 2. sezonie Odrodzenia.

