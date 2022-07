Najllepsze charakteryzacje w kinie. Tych aktorów nie da się rozpoznać na ekranie

fot. materiały prasowe

Tradycyjna charakteryzacja to nadal coś, co można uznać za podstawę magii kina. Zwłaszcza w dobie tego, jak efekty komputerowe starają się ją zastąpić i choć nie raz są one imponujące (weźmy za przykład Andy'ego Serkisa w roli Cezara z serii Planeta Małp), to ta tradycyjna tworzy często zupełnie inny efekt, który dzięki wspaniałej pracy charakteryzatorów nie starzeje się i cały czas potrafi zaimponować.

Często najlepsza charakteryzacja jest w kinie science fiction lub superbohaterskim, które wymaga ogromnej pracy w przemienieniu aktora w kogoś zupełnie innego. Mamy więc na liście bohaterów kina fantasy, komiksowego, ale też postacie z filmów biograficznych, komedii, ale też przejmujących dramatów. W tym zestawieniu kryteria wyboru są proste: mamy tu największe transformacje dzięki charakteryzacji, które potrafią sprawić, że nie da się rozpoznać aktora. Wiemy, że świetnej roboty charakteryzatorów można znaleźć o wiele więcej w rozmaitych gatunkach filmowych.

Patrząc na listę nie mogło zabraknąć przede wszystkim pierwszej Planety małp, w której nadzwyczajna praca speców z lat 60. wydaje się krokiem milowym dla rozwoju charakteryzacji w kinie. Zobaczcie i oceńcie sami, które charakteryzacje i transformacje są najlepsze i największe wizualnie. Nie da się ukryć, że to współgra z aktorami, którzy swoją świetną pracą dopełniają dzieła.

Kogo byście dodali do takiej listy? Dajcie znać w komentarzach!

Najlepsze charakteryzacje - aktorzy nie do poznania