Twórcy Disco Elysium zapowiedzieli nową grę. Project C4 to szpiegowskie RPG

Studio ZA/UM ujawniło pierwsze informacje na temat swojej nowej gry, która obecnie znana jest pod roboczą nazwą Project C4. Będzie to szpiegowskie RPG, które przeniesie graczy do "oryginalnego, ale znajomego świata".

Głównym bohaterem będzie Operator (Operant). Podejmuje się on ryzykownej misji i zostaje zmuszony do brutalnej walki o "prawdę oraz wpływy". Ważnym elementem rozgrywki ma być możliwość ingerowania w umysł protagonisty. Będzie można go wymazać i modyfikować poprzez stosowanie środków psychoaktywnych. Sama zabawa, podobnie jak wcześniej w Disco Elysium, sprowadzać się będzie przede wszystkim do wybierania odpowiednich opcji dialogowych oraz rzucania wirtualną kostką, co będzie decydować o sukcesie lub porażce wykonywanych akcji.

Poniżej możecie obejrzeć klimatyczny teaser nadchodzącej produkcji.

Warto zaznaczyć, że choć za Project C4 odpowiada studio ZA/UM, to część pracowników zdecydowała się na opuszczenie tego zespołu i założenie własnych firm, również pracującymi nad nowymi grami RPG inspirowanymi Disco Elysium.