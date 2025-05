SkyShowtime - nowości na czerwiec 2025. MobLand, nowy sezon SkyMed i Anora

fot. materiały prasowe

W czerwcu nie zabraknie kilku świetnych nowości na platformie SkyShowtime. W serwisie zadebiutuje MobLand (Strefa gangsterów) od Guy'a Ritchiego, w którym występują Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren. Ponadto na uwagę zasługują 3. sezon popularnego SkyMed oraz hiszpańska produkcja oryginalna SkyShowtime - Odcienie prawdy. Do tego w ramach abonamentu będzie dostępna Anora, czyli nagrodzony Oscarami film Seana Bakera. Warto również obejrzeć uroczą komedię Thelma.

Sprawdźcie poniżej pełną listę czerwcowych nowości.

SkyShowtime - nowości na czerwiec 2025

SkyMed

Premiera wszystkich 9 odcinków: 2 czerwca

Akcja trzeciego sezonu serialu SkyMed rozpoczyna się zaraz po dramatycznych wydarzeniach z finału poprzedniej serii. Rosnąca presja i szokujący wypadek jednego z ratowników doprowadziły wówczas zżytą grupę prawie do rozpadu. Jednak to nie jest czas na konflikty. Do ekipy dołącza kilka nowych osób, by wspólnie stawić czoła jeszcze bardziej niebezpiecznym misjom ratunkowym w dziczy. Wszyscy muszą coraz mocniej na sobie polegać, choć nowe związki i bolesne pożegnania niekoniecznie w tym pomagają. 3. sezon liczy 9 odcinków.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Odcienie prawdy - 1. sezon

Premiera trzech pierwszych odcinków: 5 czerwca

Odcienie prawdy to historia charyzmatycznego psychiatry, który zabiera szóstkę swoich pacjentów do odległej winnicy. Tam zamierza przeprowadzić ich terapię i wykorzystać w jej trakcie swoją słynną metodę, wyróżniającą się bardzo wysoką skutecznością w leczeniu najtrudniejszych przypadków. Po nietypowej degustacji dochodzi jednak do zaskakującej serii zdarzeń, które mają szokujące konsekwencje. Na miejscu zjawia się policja, a prowadzący sprawę inspektor za wszelką cenę dąży do ujawnienia prawdy o lekarzu i jego pacjentach zmagających się z traumą. Główne role w tym thrillerze psychologicznym grają Maxi Iglesias, Enrique Arce, Hovik Keuchkerian, Juana Acosta, Fariba Sheikhan, Miriam Giovanelli, Eusebio Poncela, Raúl Prieto, Luis Tosar oraz Elsa Pataky.

Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień. 1. sezon liczy łącznie 8 epizodów.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Ctrl+Alt+Desire - 1. sezon

Premiera wszystkich 3 odcinków: 8 czerwca

Uzależnienie, obsesja, dziewczyny z kamerek i morderstwo. Rodzina Amato wydawała się podobna do innych amerykańskich rodzin. Niestety, coś się zmieniło. W sierpniu 2019 r. Grant Amato został uznany za winnego potrójnego morderstwa pierwszego stopnia: matki, ojca i brata. W nowym serialu dokumentalnym true crime oglądamy, jak reżyser Colin Archdeacon nawiązuje bliski kontakt z Grantem i poznaje jego złożoną osobowość. Odkrywa też mroczną naturę internetowej obsesji Amato, która w połączeniu z samotnością rozbudziła w nim przerażające mordercze instynkty.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

MobLand

Premiera dwóch pierwszych odcinków: 9 czerwca

Pełen emocji i zwrotów akcji serial o dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzinach, które prowadzą szemrane interesy na całym świecie. Harry Da Souza to człowiek od zadań specjalnych, który chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, próbując zapobiec eskalacji konfliktu i totalnej wojnie gangów. MobLand (Strefa gangsterów) to najnowsza produkcja Guya Ritchiego z gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren.

Kolejne odcinki będą trafiać do serwisu co tydzień. 1. sezon liczy łącznie 10 epizodów.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Blocco 181: Gangs of Milan

Premiera wszystkich 8 odcinków: 13 czerwca

Na początku wciągającego drugiego sezonu Bea, Mahdi i Ludo działają na własną rękę i próbują samodzielnie wybić się w niebezpiecznym, ale hipnotyzującym świecie gangów działających na przedmieściach Mediolanu. Kiedy jednak ich społecznością wstrząsa nieoczekiwane wydarzenie, a sytuacja eskaluje, bohaterowie zdają sobie sprawę, że jedyną szansą na wygraną jest współpraca. Rozpoczynają niebezpieczną misję, podczas której muszą stawić czoła starym i nowym wrogom.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Matka

Premiera wszystkich 8 odcinków: 15 czerwca

Dziennikarka śledcza Agnieszka (Olga Bołądź) stara się pogodzić z samobójczą śmiercią dwunastoletniego syna. Kiedy po paru latach od tragedii jej mąż, Jacek (Łukasz Simlat), dostaje pracę w Holandii, wydaje się, że to idealny moment na przeprowadzkę i rozpoczęcie nowego etapu życia. Na przeszkodzie staje Rafał (Marcin Kowalczyk), który wiele lat temu był bohaterem jednego z reportaży Agnieszki, a teraz odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna prosi dziennikarkę o pomoc w rozwikłaniu zagadki kryminalnej. Nieświadoma szokującej prawdy, jaką odkryje, ponownie angażuje się w pozornie zamkniętą sprawę. Okazuje się, że morderstwo, o które był oskarżony Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka zaczyna obsesyjnie szukać oprawców, którzy w rzeczywistości są bliżej niż myśli.

fot. materiały prasowe

SkyShowtime - kontynuacje seriali

fot. Przemysław Pączkowski

SkyShowtime - filmy w czerwcu

Kawałek po kawałku

Premiera: 13 czerwca

Kawałek po kawałku to niezwykła filmowa przygoda, a jednocześnie hołd złożony magii i geniuszowi trzynastokrotnie nagrodzonego Grammy® i dwukrotnie nominowanego do Oscara® Pharrella Williamsa. Ten współczesny człowiek renesansu słynie z nieszablonowego myślenia i realizowania nowatorskich pomysłów w świecie rozrywki. Tym razem Pharrell wraz z nagrodzonym Oscarem Morganem Nevillem przekroczyli granice gatunków i zaskoczyli wszystkich, przenosząc swoją historię do świata LEGO®, gdzie wszystko jest możliwe.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

Anora

Premiera: 19 czerwca

Najnowsze dzieło Seana Bakera nagrodzone pięcioma Oscarami® – w tym za najlepszy film i reżyserię. To historia seksworkerki z Brooklynu, która zakochuje się z wzajemnością w synu rosyjskiego oligarchy. Młodzi biorą ślub i cieszą się nowym życiem, ale kiedy wiadomość o ich związku dociera do Rosji, rodzina mężczyzny postanawia anulować małżeństwo za wszelką cenę. Ten emocjonujący dramat, ze świetnymi rolami nagrodzonej BAFTĄ® i Oscarem® Mikey Madison oraz Jurija Borisowa, pokazuje złożoność ludzkiej natury i zagmatwane losy bohaterów na tle zachwycającego Nowego Jorku.

fot. Cre Film // FilmNation Entertainment

Thelma

Premiera: 21 czerwca

Thelma to wzruszająca komedia akcji i pełnometrażowy debiut reżyserski Josha Margolina. Nominowana do Oscara® June Squibb gra Thelmę Post, zadziorną 93-letnią babcię, która zostaje oszukana metodą „na wnuczka". Kiedy zdaje sobie sprawę, co się stało, razem z innym seniorem (Richard Roundtree) wsiada na skuter i rusza w niebezpieczną podróż przez Los Angeles, aby odzyskać swoją własność. W filmie występują również Fred Hechinger, Parker Posey, Clark Gregg, Nicole Byer i Malcolm McDowell.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

The Killer

Premiera: 24 czerwca

Legendarny reżyser kina akcji wraca z zaskakującym remakiem swojego hongkońskiego klasyku Płatny morderca (1989). Zee (w tej roli Nathalie Emmanuel) to budząca postrach w paryskim półświatku Królowa umarłych. Kiedy odmawia dokonania zleconego przez zagadkowego klienta (Sam Worthington) morderstwa niewidomej kobiety, sama staje się celem polowania. Decyzja Zee stanowi początek serii zdarzeń, które odbierają jej sojuszników, przyciągają uwagę zdeterminowanego policjanta (Omar Sy) i zmuszają bohaterkę do konfrontacji z własną kryminalną przeszłością.

fot. materiały prasowe // SkyShowtime

