Warner Bros. odpowiada na pozew w sprawie Supermana. Pośpiech wynika z premiery filmu?

DCU od Jamesa Gunna jeszcze się na dobre nie rozkręciło, a już ma dużo kłopotów. Wedle doniesień z różnych źródeł pokazy testowe Supermana wcale nie wypadły tak dobrze, a na początku 2025 roku media obiegła wieść o pozwie złożonym przeciwko Warner Bros., który mógłby wpłynąć na premierę nowego filmu o Człowieku ze stali. Chodzi o pozew złożony przez spadkobierców Josepha Schustera, współtwórcy postaci Supermana.

Jak wskazano w pozwie, twórcy przekazali prawa do Supermana na całym świecie ówczesnemu wydawcy DC Comics w 1938 roku, ale prawa autorskie w krajach opierających się na brytyjskiej tradycji prawnej, w tym w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Australii, zawierają przepisy automatycznie unieważniające takie umowy 25 lat po śmierci autora, co skutkuje przejęciem przez spadkobierców Schustera udziału w prawach autorskich na terenie tych państw. Z racji że Joseph Schuster zmarł w 1992 roku, a Jerome Siegel w 1996 roku, udziały powinny wrócić do właścicieli w 2017 roku.

Jaka jest nowa strategia HBO?

Warner Bros. odpowiada na pozew w sprawie Supermana

Warner Bros. miało czas do 24 marca na udzielenie odpowiedzi w sprawie, ale studio zrobiło to znacznie szybciej. Jak podaje Variety, Warner Bros. twierdzi, że matka Marka Peary'ego, Jean Peavy, zrzekła się praw do Supermana w 1992 roku po śmierci Josepha Schustera. Sprzedała ona prawa do postaci w zamian za pokrycie długów Schustera, a także wzrost corocznego wynagrodzenia. Do tamtego momentu dostawała rocznie 5 tysięcy dolarów od studia, ale ta kwota zwiększyła się do 25 tysięcy dolarów. Prawa sprzedane w 1992 roku miały zawierać też prawa do dystrybucji zagranicznej.

Prawnicy studia podkreślają też, że brytyjska tradycja prawna nie ma mocy sprawczej na terenie Stanów Zjednoczonych. Studio wskazało również, że podobna batalia prawna miała miejsce w 2013 roku.

Warner Bros. poprosiło o przeniesienie sprawy do sądu w Los Angeles w przypadku, w którym obecny sędzia by jej nie unieważnił. Wówczas sprawę przejąłby ten sam sędzia, który zajmował się nią w 2013 roku i nie przychylił do oczekiwań spadkobierców Schustera.

