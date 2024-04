Najpopularniejsze filmy i seriale na faktach. Oppenheimer daleko na liście [RANKING]

fot. Legendary Pictures/Paramount Pictures/Universal Pictures

Reklama

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie poczuł dreszczyka w chwili, w której na planszy początkowej filmu lub końcowej, pojawił się na napis: "oparte na prawdziwej historii." Ludzka podświadomość często sprawia, że właśnie takie historie uderzają podwójnie mocno. Kino nauczyło publiczność zawieszania niewiary i chłonięcia tego, co dzieje się na ekranie z zapartym tchem. Filmy to też możliwość wsiąknięcia do innego, często kompletnie nierealnego, świata. Niektóre z nich mogą być luźno oparte lub inspirowane prawdziwymi zdarzeniami, osobami lub motywami, ale to właśnie historie oparte na faktach sprawiają czasem, że włosy stają dęba na ciele.

W dobie popularności filmów biograficznych o naukowcach, muzykach i innych znanych twarzach z rzeczywistości, warto przyjrzeć się produkcjom, które zaoferowały coś wyjątkowego i zapadły w pamięć publiczności. Z tego powodu przedstawimy Wam ranking 20 najpopularniejszych filmów oraz seriali opartych na faktach. Ranking został sporządzony za pośrednictwem serwisu IMDb, gdzie użytkownicy mogą oddawać swoje głosy na poszczególne produkcje, dzięki czemu wyłoniono 20 najpopularniejszych z nich. Co Waszym zdaniem zasługuje wśród internautów na większe uznanie? A co zostało ocenione zbyt wysoko?

Najpopularniejsze filmy i seriale oparte na faktach [RANKING]