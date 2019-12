Naprzód - nowy zwiastun filmu animowanego Pixara. Magiczna przygoda z elfami

Naprzód rozgrywa się w świecie fantasy na przedmieściach. Bohaterami są dwaj nastoletni bracia będący elfami, którzy wyruszają na przygodę, by odkryć, że w świecie istnieje jeszcze magia.

Dan Scanlon jest reżyserem, a znamy go z filmu Monsters University. W obsadzie angielskiego dubbingu są Tom Holland, Chris Pratt, Julia Louis-Dreyfus, and Octavia Spencer in leading roles, while Ali Wong, Lena Waithe i Mel Rodriguez.

Naprzód - premiera w USA oraz w Polsce zaplanowana jest na 6 marca 2020 roku.