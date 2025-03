Avatar 3 będzie najdłuższą częścią. Nowy szkic intryguje

James Cameron pierwotnie planował trzy kontynuacje Avatara z 2009 roku. W rozmowie z Variety wspomina, że gdy pracował ze scenarzystami, okazało się, że mieli zbyt dużo fantastycznych pomysłów. Co więcej, fabuła filmu Avatar: Istota wody była planowana na inną odsłonę.

- W skrócie, mieliśmy zbyt dużo wspaniałych pomysłów, by je zmieścić w pierwszym akcie drugiej części. Tempo historii leciało jak pociąg dalekobieżny, a nie wchodziliśmy głęboko w postacie. Powiedziałem im wówczas: musimy to podzielić. Chociaż Avatar: Istota wody jest filmem epickim, trójka będzie trochę dłuższa.

W procesie tworzenia scenariuszy z Cameronem pracowali Rick Jaffa i Amanda Silver, a Josh Friedman (Avatar 4) i Shane Salerno (Avatar 5) dołączyli na późniejszym etapie prac. Innymi słowy, historia, którą opracowali w dwójce i trójce, pierwotnie miała być tylko drugą odsłoną, ale się rozbudowała.

- Zaletą tego, że Avatar: Istota wody isą tak różnymi filmami, jest to, że mamy czas, aby wprowadzić na ekranie więcej niuansów. Postaci muszą mieć przestrzeń na oddech. Te filmy to coś więcej niż dynamiczna fabuła i piękny spektakl. To również prawdziwe postacie.