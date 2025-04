Natalie Portman nie chciała być Lolitą. Po roli w Leonie zawodowcu musiała się chronić

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Pierwszą rolą Natalie Portman było zagranie Matyldy w thrillerze Leon zawodowiec. W chwili premiery filmu miała zaledwie trzynaście lat. Ten występ zapewnił jej sławę i otworzył drzwi do wielkiej kariery, ale jak zawsze tam, gdzie są blaski, są i cienie. Wielokrotnie wspominała, że była bardzo seksualizowana i czuła się bardzo niekomfortowo. W nowym wywiadzie opowiedziała ze szczegółami o tym, jak poddano ją „długiej fazie Lolity” i co zrobiła, żeby się chronić.

Natalie Portman wspomina bycie dziecięcą aktorką

Natalie Portman tak wspomina pierwsze lata kariery:

„Myślę, że społeczeństwo postrzega mnie inaczej niż to, kim jestem” – powiedziała młodszej koleżance po fachu, Jennie Ortedze, dla Interview. – „Mówiłam o tym trochę wcześniej — o tym, jak jako dziecko byłam naprawdę seksualizowana, co, jak sądzę, zdarza się wielu młodym dziewczynom występującym na ekranie. Bardzo mnie to przerażało. Oczywiście, seksualność jest ogromną częścią bycia dzieckiem, ale chciałam, żeby była we mnie, a nie skierowana na mnie. I czułam, że moim sposobem na ochronę siebie było powiedzenie: „Jestem taka poważna. Jestem taka pilna. Jestem mądra i to nie jest typ dziewczyny, którą atakujesz”.

Fot. Materiały prasowe

„Pomyślałam sobie, że jeśli stworzę sobie taki wizerunek, zostawią mnie w spokoju. Tak nie powinno być, ale zadziałało. Ale myślę, że na tym polega rozdźwięk między tym, jaka jestem roztrzepana i jak lubię żartować w prawdziwym życiu, a jak ludzie postrzegają mnie jako naprawdę poważnego mola książkowego. Nie jestem specjalnie skryta w prawdziwym życiu, powiem ci wszystko, ale publicznie... szybko zrozumiałam, że jeśli powiesz ludziom, jak bardzo nie lubisz mówić o sobie, uszanują to bardziej. Ustawiłam więc sobie małą barierę, na przykład: nie mam zamiaru robić sobie sesji zdjęciowych z moimi dziećmi.

Natalie Portman nie chciała być Lolitą

Po roli w filmie Leon zawodowiec jako nastolatka zagrała również między innymi w takich filmach jak Piękne dziewczyny, Marsjanie atakują! czy Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo. Odrzuciła też tytułową rolę w adaptacji Lolity z 1997 roku. Po rozmowie z reżyserem powiedziała, że ma opcji, by przyjęła rolę, ponieważ ta wersja miała być o wiele bardziej wulgarna, niż chociażby interpretacja Kubricka.

„Spotkałam się z reżyserem, ale od razu powiedziałam mu, że nie ma mowy, żebym zagrała w tym filmie” – powiedziała Portman w 1996 r. w wywiadzie dla Los Angeles Times. „Film Kubricka oparty na książce jest świetny, ponieważ tak naprawdę nic nie jest tam pokazane, ale ten miał być bardzo obrazowy. Powiedział mi, że użyją dublerki, ale odpowiedziałam, że ludzie i tak będą myśleć, że to ja, więc nie, dziękuję”.