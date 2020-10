Nawiedzony dwór w Bly - wszystkie duchy, które pojawiły się w serialu. Zauważyliście je?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Netflix

Nawiedzony dwór w Bly to nowy serial Netflixa, który jest antologiczną kontynuacją produkcji Nawiedzony dom na wzgórzu. W tej produkcji grozy w tytułowym domostwie pojawiło się sporo duchów. Wielu z nich można było nie zauważyć, ponieważ ukazane zostały zaledwie na kilka sekund. Kanał na YouTube Flicks And The City zamieścił wideo, w którym pokazano wszystkie zjawy jakie twórcy zamieścili w produkcji. Postanowiliśmy zrobić z nimi galerię. Możecie ją sprawdzić poniżej. Tożsamość niektórych duchów jest mocno spoilerowa.

Bohaterką serialu jest Dani, młoda Amerykanka, która zatrudnia się jako guwernantka w tytułowej posiadłości w Wielkiej Brytanii. Jej zadaniem jest zajmowanie się na pełen etat dwojgiem dzieci, Florą i Milesem. Początkowo zachowanie podopiecznych nie budzi obaw bohaterki. Jednak z czasem w domu zaczynają się dziać coraz dziwniejsze rzeczy, których Flora i Miles są częścią. Dani musi zmierzyć się z mroczną tajemnicą dworu zanim będzie za późno.