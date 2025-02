Jaume Collet-Serra z nowym projektem. Reżyser hitu Kontrola Bezpieczeństwa zrealizuje thriller

fot. materiały prasowe

Po ogromnym sukcesie filmu Kontrola bezpieczeństwa, który zdobył uznanie krytyków oraz widzów, reżyser Jaume Collet-Serra przygotowuje się do realizacji kolejnego projektu zatytułowanego Play Dead. Ma to być thriller, opisywany jako połączenie Nie oddychaj i 1917. Scenariuszem zajmą się Peter Stanley-Ward i Natalie Conway. Film jest w pełni finansowany przez Nocturnal i produkowany we współpracy z Ghost House Pictures, BoulderLight Pictures oraz Bad Grey. Informacje na temat fabuły Play Dead są tymczasowo trzymane w tajemnicy.

Kontrola bezpieczeństwa jest wielkim sukcesem Netflixa. Rekordowe wyniki oglądalności

Kontrola bezpieczeństwa - plany na sequel, wyniki

Jaume Collet-Serra stwierdził, że choć nie wyklucza możliwości kontynuacji Kontroli bezpieczeństwa w przyszłości, na razie nie ma konkretnych pomysłów na sequel. Film opowiada o pracowniku lotniska, który jest szantażowany przez tajemniczego podróżnika, zmuszającego go do przemycenia niebezpiecznego ładunku na pokład samolotu w Wigilię Bożego Narodzenia. Od premiery na Netflixie 13 grudnia 2024 roku Kontrola bezpieczeństwa osiągnęła 164,8 miliona wyświetleń, stając się najchętniej oglądanym filmem na platformie oraz trzecim najpopularniejszym filmem w historii serwisu.