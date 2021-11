Neokora: zobacz plansze z najnowszego Throgala

Egmont

W albumie Thorgal. Neokora główny bohater wraca do domu z wyprawy, podczas której uratował porwaną przez wyspiarzy córkę. Jednak okazuje się, że wszyscy mieszkańcy jego rodzinnej wioski zostali zaczarowani... Thorgal wraz z Jolanem wyruszają do siedziby odpowiedzialnego za ten czyn władcy sąsiedniej krainy. Tam spotykają starych wrogów, którzy zmuszają ich do rejsu na odległą Północ, gdzie w krainie lodów spoczywają ukryte sekrety przybyszy z gwiazd. Ciemnowłosy wiking po raz kolejny stanie przed możliwością ostatecznego rozwikłania tajemnicy swojego pochodzenia!

Thorgal. Tom 39. Neokora - okładka

Seria Thorgal została wymyślona przez słynnego scenarzystę Jeana Van Hamme’a i wybitnego polskiego rysownika Grzegorza Rosińskiego. Obecnie scenariusze sagi są pisane przez Yanna Le Pennetiera, współautora innych serii z tego samego uniwersum – Thorgal – Louve i Thorgal – Młodzieńcze lata, a także kilkudziesięciu cykli przygodowych, fantastycznych czy młodzieżowych. Rysunki do tomu Neokora stworzył Frederic Vignaux, grafik specjalizujący się w opowieściach historycznych i legendarnych.

Thorgal. Neokora ukaże się nakładem wydawnictwa Egmont w środę, 24 listopada.