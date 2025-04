Mortal Kombat 2, czyli niesamowite walki, epickie bitwy i Karl Urban jako wulgarny Johnny Cage

fot. Warner Bros.

Mortal Kombat 2 nadchodzi wielkimi krokami. Pierwsza część zdobyła uznanie publiczności, a oglądalność na platformie Max zagwarantowała stworzenie kontynuacji, która trafi już ekskluzywnie na ekrany kin. Fani najbardziej czekają na powrót swoich ulubionych wojowników, ale też wprowadzenie nowych postaci. Wśród nich pojawi się Johnny Cage, którego zagra Karl Urban.

W trakcie CinemaCon Richard Brenner, szef New Line, zaprezentował krótki urywek z kontynuacji. Zapowiedział "niesamowite walki, epickie bitwy i sporo "fatalities"". Jak donosi The Hollywood Reporter w zaprezentowanym materiale pojawia się urywek z postacią Karla Urbana, który mówi:

Jestem Johnny, pier******, Cage.

Mortal Kombat 2 – szczegóły

Ed Boon, współtwórca serii gier Mortal Kombat, zapowiada, że istotnym elementem fabuły jest wprowadzenie Johnny’ego Cage’a do grupy wojowników reprezentujących Ziemię w turnieju. Postać będzie się różnić od tej z gry. Cole (Lewis Tan) ma za zadanie udać się do Los Angeles, by go zwerbować.

Twórcy potwierdzili, że postacie będą mieć stroje wierne grom. Możemy to zobaczyć na przykładzie Johnny’ego Cage’a, Shao Kahna i Kitany – kluczowych postaci turnieju. W Shao Kahna wciela się Martyn Ford, a Kitanę gra faworytka fanów, Adeline Rudolph.

Stawką w turnieju są losy Ziemi. Jeśli 10. turniej Mortal Kombat zostanie przegrany, Shao Kahn dokona inwazji i podbije planetę. Boon zapowiada, że sam turniej będzie pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Premiera Mortal Kombat 2 – październik 2025 roku.

Mortal Kombat 2 – pełna obsada

Wszystkie osoby i postacie potwierdzone przez twórców. Oto obsada Mortal Kombat 2.