Ted powraca w formie serii animowanej. Czy wulgarny misiek sprawdzi się w tej formie?

Franczyza Ted, stworzona przez Setha MacFarlane’a, znanego z pracy nad seriami takimi jak Family Guy czy American Dad, dostanie własny animowany spin-off. Platforma Peacock zamówiła animowaną wersję komediowego serialu i filmów aktorskich. Animacja powstaje po sukcesie pierwszego sezonu. Serial, który zadebiutował w styczniu 2024 roku, pobił rekordy jako najchętniej oglądana oryginalna produkcja platformy Peacock w historii i przez ponad dwa miesiące z rzędu był numerem 1 wśród komedii streamingowych w USA. Niedawno ogłoszono przedłużenie serialu na drugi sezon.

Ted - obsada animacji

MacFarlane ponownie użyczy głosu nieokrzesanemu misiowi Tedowi i będzie również producentem wykonawczym wszystkich odcinków Ted: The Animated Series, wspólnie z Paulem Corriganem i Bradem Walshem. Do swoich ról głosowych powrócą także Mark Wahlberg jako John, Amanda Seyfried jako Sam i Jessica Barth jako Tami-Lynn. Do obsady dołącza również Kyle Mooney (SNL), który podłoży głos postaci Apolla, a Liz Richman wcieli się w Ruth.

Franczyza poza serialem, ma w swoim składzie również dwa pełnometrażowe filmy o przyjaźni ożywionego misia i Johna Benneta dla których serial jest prequelem.