Netflix 2022: Filmy co tydzień przez cały rok. Pełna lista

fot. Netflix

Netflix 2022 zapowiada się obiecująco. Platforma ma ambitne plany! Chce co tydzień prezentować nowe filmy oryginalne. Ogłasza więc pełną listę tytułów, a my przedstawiamy ją w tym artykule.

Netflix 2022 - filmy na cały rok

Na liście premier Netflixa na 2022 rok widzimy wiele głośnych tytułów, które są zapowiadane od miesięcy. Na czele z superprodukcją The Gray Man (najdroższy film w historii platformy), w której główne role grają Chris Evans i Ryan Gosling. Poza tym mamy oczekiwane Na noże 2, Enolę Holmes 2, Day Shit (z Jamiem Foxxem), They Clone Tyrone, nowe filmy z Adamem Sandlerem (Hustle i Spaceman) oraz dzieła, o których nie słyszeliśmy zbyt wiele - jak komedia Eddiego Murphy'ego i Jonah Hilla (You People) czy produkcja Kevina Harta i Marka Wahlberga (Me Time).

Mają być też widowiska familijne na czele z The Adam Project z Ryanem Reynoldsem, a także Slumberland z Jasonem Momoą i The School of Good and Evil z Charlize Theron.

Na ekranach zobaczymy nowe dzieła takich reżyserów jak: Judd Apatow, Noah Baumbach, Edward Berger, Niki Caro, Scott Cooper, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey, George C. Wolfe. Or watch directorial debuts from Kenya Barris, JJ Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly oraz Millicent Shelton.

Wśród gwiazd, które pojawią się w filmach Netflixa, są: Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O’Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel i Rebel Wilson.

Netflix 2022 - lista tytułów

13: The Musical

12-letni Evan Goldman przeprowadza się z Nowego Jorku do małego miasteczka Indiana. Chłopiec nie może pogodzić się z rozwodem rodziców. Przygotowuje się do zbliżającej się bar micwy i poznaje kręgi społeczne w nowej szkole.

Obsada: Debra Messing, Rhea Perlman, Josh Peck, Peter Hermann, Eli Golden, Gabriella Uhl, JD McCrary, Frankie McNellis, Lindsey Blackwell, Jonathan Lengel, Ramon Reed, Nolen Dubuc, Luke Islam, Shechinah Mpumlwana, Kayleigh Cerezo, Wyatt Moss, Liam Wignall, Khiyla Aynne.

Reżyseria: Tamra Davis.

A Jazzman's Blues

Napisany, wyreżyserowany i wyprodukowany przez Tylera Perry'ego, A Jazzman's Blues odkrywa czterdzieści lat tajemnic i kłamstw w opowieści o zakazanej miłości i rodzinnym dramacie - a wszystko w rytmie muzyki z knajp z głębokiego Południa.

Obsada: Joshua Boone, Solea Pfeiffer, Amirah Vann, Austin Scott, Ryan Eggold.

Reżyseria: Tyler Perry.

Podróżujący w czasie pilot łączy siły z młodszą wersją siebie i zmarłym ojcem, aby pogodzić się z przeszłością, jednocześnie ratując przyszłość.

Reżyseria: Shawn Levy.

Obsada: Ryan Reynolds, Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell, with Catherine Keener and Zoe Saldaña.

Data premiery: 11 marca

Projekt Adam

Walka z lodem to prawdziwa opowieść o przyjaźni, miłości, przetrwaniu i sile ducha. Dwóch mężczyzn (Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole) przemierza nieznane zakątki Grenlandii podczas wstrząsającej wyprawy, która zmieniła historię. Historia jest oparta na książce Ejnara Mikkelsena pt. Two Against the Ice.

Obsada: Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole.

Reżyseria: Peter Flinth.

Data premiery: 2 marca

Along For The Ride

Latem przed studiami Auden spotyka tajemniczego Eliego, który cierpi na bezsenność. Podczas gdy nadmorskie miasteczko Colby śpi, oboje wyruszają na nocną wyprawę, aby pomóc Auden przeżyć zabawne, beztroskie życie nastolatki, które zawsze chciała przeżyć.

Obsada: Emma Pasarow, Belmont Cameli, Kate Bosworth, Dermot Mulroney, Andie MacDowell, Laura Kaiuki, Marcus Scribner, Genevieve Hannelius, Samia Finnerty, Ricardo Hurtado, Paul Karmiyran.

Reżyseria: Sofia Alvarez.

Data premiery: 22 kwietnia.

Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

Film opowiada historię pierwszego lądowania na Księżycu latem 1969 roku z dwóch przeplatających się perspektyw – astronauty i kontroli misji w triumfalnym momencie oraz oczami dziecka dorastającego w Houston w Teksasie które ma własne międzygalaktyczne marzenia.

Obsada: Milo Coy, Lee Eddy, Bill Wise, Natalie L'Amoreaux, Josh Wiggins, Sam Chipman, Jessica Brynn Cohen, Danielle Guilbot with Zachary Levi and Glenn Powell and Jack Black.

Reżyseria: Richard Linklater.

Beauty

Utalentowana młoda czarnoskóra kobieta stara się zachować swój głos i tożsamość po tym, jak zaoferowano jej lukratywny kontrakt płytowy.

Reżyseria: Andrew Dosunmu.

Oparta na bestsellerowej powieści pięciokrotnej finalistki Nagrody Pulitzera, Joyce Carol Oates, Blonde to odważna opowieść o najsłynniejszym symbolu seksu na świecie, Marilyn Monroe. Film jest fikcyjnym portretem modelki, aktorki i piosenkarki z lat 50. i 60., opowiedzianym przez pryzmat współczesnej kultury celebrytów.

Obsada: Ana de Armas, Adrien Brody, Bobby Cannavale, Caspar Phillipson, Evan Williams, Toby Huss, Julianne Nicholson, Lily Fisher, Sara Paxton, David Warshofsky, Xavier Samuel, Michael Masini, Spencer Garrett, Chris Lemmon, Rebecca Wisocky, Scoot McNairy, Dan Butler, Garret Dillahunt, Lucy Devito, Ned Bellamy.

Reżyseria: Andrew Dominik.

BOO!

Kiedy nastolatka przypadkowo uwalnia w Halloween starożytnego i złośliwego ducha, powodując, że dekoracje ożywają i sieją spustoszenie, musi połączyć siły z ostatnią osobą, z którą chciałaby ocalić miasto — swoim sceptycznym ojcem.

Obsada: Marlon Wayans, Priah Ferguson.

Reżyseria: Jeff Wadlow.

The Bubble

Komedia o grupie aktorów i aktorek uwięzionych w pandemicznej bańce w hotelu, próbujących ukończyć sequel filmu akcji o latających dinozaurach.

Obsada: Karen Gillan, Iris Apatow, Fred Armisen, Maria Bakalova, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Leslie Mann, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Vir Das, Rob Delaney, Galen Hopper, Samson Kayo, Guz Khan, Nick Kocher, Ross Lee, Harry Trevaldwyn, Danielle Vitalis.

Reżyseria: Judd Apatow.

Choose Or Die

Po odpaleniu zagubionej gry survival horror z lat 80. młoda programistka rzuca ukrytą klątwę, która rozdziera rzeczywistość, zmuszając ją do podejmowania przerażających decyzji i poniesienia śmiertelnych konsekwencji.

Obsada: Asa Butterfield, Iola Evans, Eddie Marsan, Robert Englund, Kate Fleetwood, Ryan Gage, Angela Griffin, Joe Bolland.

Reżyseria: Toby Meakins.

Data premiery: 15 kwietnia.

Jamie Foxx występuje w roli ciężko pracującego ojca, który po prostu chce zapewnić dobre życie swojej bystrej córce. Jednak jego przyziemne zajęcie polegające na sprzątaniu basenów w Dolinie San Fernando jest przykrywką dla jego prawdziwego źródła dochodu, zabijania wampirów dla międzynarodowego związku łowców wampirów.

Obsada: Jamie Foxx, Dave Franco, Karla Souza, Meagan Good, Natasha Liu Bordizzo, Oliver Masucci, Snoop Dogg, Steve Howey, Scott Adkins, Zion Broadnax.

Reżyseria: JJ Perry.

Po utracie pracy, niedawno owdowiała Brenda podróżuje z rodziną przez cały kraj, aby rozpocząć nowe życie. Na pustyni w Nowym Meksyku, odcięci od pomocy, muszą nauczyć się walczyć, gdy stają się celem tajemniczego zabójcy.

Obsada: Queen Latifah, Chris ‘Ludacris’ Bridges, Beau Bridges, Mychala Faith Lee, Shaun Dixon, Frances Lee McCain.

Reżyseria: Millicent Shelton.

Enola Holmes, która podobnie jak jej sławny brat jest teraz prywatnym detektywem, podejmuje się swojej pierwszej sprawy odnalezienia zaginionej dziewczyny. W czasie śledztwa trafia na niebezpieczny spisek, który wymaga pomocy przyjaciół, i samego Sherlocka.

Obsada: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, Hannah Dodd, Abbie Hern, Gabriel Tierney, Serrana Su-Ling Bliss.

Reżyseria: Harry Bradbeer.

Falling for Christmas

Świeżo zaręczona, zepsuta dziedziczka hotelu ulega wypadkowi na nartach, po którym cierpi na całkowitą amnezję. W dniach poprzedzających Boże Narodzenie znajduje się pod opieką przystojnego właściciela domku, który jest pracownikiem fizycznym i jego bardzo dojrzałej jak na swój wiek córki.

Obsada: Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner, Olivia Perez.

Reżyseria: Janeen Damian.

The Good Nurse

Podejrzewając, że jej koleżanka jest odpowiedzialna za serię tajemniczych zgonów pacjentów, pielęgniarka ryzykuje własnym życiem, aby odkryć prawdę w tym wciągającym thrillerze opartym na prawdziwych wydarzeniach.

Obsada: Eddie Redmayne, Jessica Chastain, Nnamdi Asomugha, Noah Emmerich, Kim Dickens.

Reżyseria: Tobias Lindholm.

Thriller szpiegowski oparty na powieści autorstwa Marka Greaneya. Kiedy najbardziej utalentowany najemnik CIA – którego prawdziwa tożsamość nie jest znana nikomu – przypadkowo odkrywa mroczne sekrety agencji, psychopatyczny były kolega wyznacza nagrodę za jego głowę, rozpoczynając globalną obławę w wykonaniu międzynarodowych zabójców.

Obsada: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor, Scott Haze.

Reżyseria: Joe i Anthony Russo.

Nagrodzony Oscarem filmowiec Guillermo del Toro na nowo odkrywa klasyczną opowieść Carla Collodiego o drewnianej marionetce, która w magiczny sposób zostaje ożywiona, aby uleczyć serce pogrążonego w żałobie rzeźbiarza o imieniu Dżeppetto. Ten kapryśny musical zrealizowany jako animacja poklatkowa śledzi pełne psot przygody Pinokia w jego pogoni za swoim miejscem na świecie.

Obsada: Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman.

Reżyseria: Guillermo del Toro i Mark Gustafson.

Bohaterem produkcji jest mający pecha koszykarski skaut, który odkrywa za granicą utalentowanego zawodnika z trudna przeszłością. Mimo braku zgody swojej drużyny postanawia sprowadzić gracza do Stanów. Mają jedną szansę, aby mimo przeciwności losu udowodnić, że mają wszystko, czego potrzeba, aby dostać się do NBA.

Obsada: Adam Sandler, Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster, Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet, Kenny Smith.

Reżyseria: Jeremiah Zagar.

Hustle

The Inheritance

W przeddzień swoich 75. urodzin miliarder Charles Abernathy zaprasza czwórkę swoich dzieci do domu ze strachu, że dziś wieczorem ktoś – lub coś – przyjdzie go zabić. Aby mieć pewność, że jego rodzina pomoże mu ochronić go przed tym, co nadejdzie, Abernathy rzuca swoim dzieciom ultimatum - nic nie dostaną z jego spadku, jeśli będzie martwy o świcie.

Obsada: Briana Middleton, Bob Gunton, Austin Stowell, Rachel Nichols, David Walton, Peyton List, Reese Alexander.

Reżyseria: Alejandro Brugués.

Interceptor

Kiedy szesnaście pocisków nuklearnych zostaje wystrzelonych w USA, a gwałtowny skoordynowany atak zagraża jednocześnie jej zdalnej stacji przechwytującej pociski, pewna porucznik armii musi wykorzystać swoje lata taktycznego szkolenia i doświadczenia wojskowego, aby ocalić ludzkość.

Obsada: Elsa Pataky, Luke Bracey.

Reżyseria: Matthew Reilly.

Interceptor

Ivy & Bean

Ivy i Bean nigdy nie spodziewali się, że zostaną przyjaciółmi. Ivy jest cichy, zamyślony i spostrzegawczy. Bean jest zabawny, żywiołowy i nieustraszony. Czasami jednak przygoda ujawnia, że przeciwieństwa mogą stać się najlepszymi przyjaciółmi.

Obsada: Keslee Blalock, Madison Skye Validum, Lidya Jewett, Jesse Tyler Ferguson, Jane Lynch, Sasha Pieterse, Nia Vardalos, Garfield Wilson, Jaycie Dotin, Marci T. House.

Reżyseria: Elissa Down.

W kontynuacji filmu Na noże Riana Johnsona detektyw Benoit Blanc udaje się do Grecji, aby odkryć kolejne warstwy tajemnicy obejmującej nową obsadę barwnych podejrzanych.

Obsada: Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Dave Bautista, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Kate Hudson, Jessica Henwick, Madelyn Cline.

Reżyseria: Rian Johnson.

Lady Chatterley's Lover

Opierając się na klasycznej powieści DH Lawrence, historii znacznie wyprzedzającej swoje czasy, śledzimy życie Lady Chatterley, kobiety urodzonej w bogatym i uprzywilejowanym środowisku, która zostaje wydana za mąż za mężczyznę, którego jednak nie jest w stanie pokochać. Lady Chatterley wdaje się w namiętny romans z gajowym ze swojej angielskiej posiadłości, odkrywając pożądanie i intymność, których nie była świadoma.

Obsada: Emma Corrin, Jack O’Connell, Matthew Duckett, Joely Richardson, Ella Hunt, Faye Marsay.

Reżyseria: Laure de Clermont-Tonnerre.

Love in the Villa

Młoda kobieta po rozstaniu wybiera się na wycieczkę do romantycznej Werony we Włoszech, gdzie okazuje się, że zarezerwowana przez nią willa została już zarezerwowana i będzie musiała dzielić wakacje z cynicznym (i bardzo przystojnym) Brytyjczykiem.

Obsada: Kat Graham, Tom Hopper, Raymond Ablack, Laura Hopper, Sean Amsing, Emilio Solfrizzi.

Reżyseria: Mark Steven Johnson.

Rescued by Ruby

Żołnierz stanowy Dan marzy o dołączeniu do zespołu poszukiwawczo-ratowniczego K-9, ale nikt nie chce dać mu szansy. Pies ze schroniska Ruby marzy o domu, ale brakuje mu nadziei. Kiedy los łączy Dana i Ruby, ich niezachwiana więź pomaga im stawić czoła najtrudniejszemu wyzwaniu. Oparte na prawdziwej historii.

Obsada: Grant Gustin, Scott Wolf.

Reżyseria: Katt Shea.

Data premiery: 17 marca.

fot. Netflix

Rustin

Rustin opowiada historię charyzmatycznego, homoseksualnego działacza na rzecz praw obywatelskich Bayarda Rustina, który przezwyciężył lawinę przeszkód i zmienił bieg amerykańskiej historii, organizując Marsz na Waszyngton w 1963 roku.

Obsada: Colman Domingo, Chris Rock, Glynn Turman, Audra McDonald, Jeffrey Wright, Aml Ameen, Gus Halper, Johnny Ramey, CCH Pounder, Michael Potts, Jakeem Dante Powell, Da’Vine Joy Randolph, Cotter Smith, Carra Patterson, Adrienne Warren, Bill Irwin, Lilli Kay, Jordan-Amanda Hall, Ayana Workman, Grantham Coleman, Jamilah Nadege Rosemond, Jules Latimer, Maxwell Whittington-Cooper, Frank Harts, Kevin Mambo.

Reżyseria: George C. Wolfe.

Najlepsze przyjaciółki Sophie i Agatha znajdują się po przeciwnych stronach nowoczesnej baśni, gdy rozpoczynają naukę w zaczarowanej szkole, w której młodzi bohaterowie i złoczyńcy są szkoleni, by chronić równowagę dobra i zła.

Obsada: Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Sofia Wylie, Sophie Anne Caruso, Jamie Flatters, Kit Young, Sir Ben Kingsley, Patti LuPone, Rachel Bloom, Peter Serafinowicz, Rob Delaney i Mark Heap.

Reżyseria: Paul Feig.

The Sea Beast

W czasach, gdy przerażające bestie wędrowały po morzach, łowcy potworów byli sławnymi bohaterami - a żaden z nich nie był bardziej wielbiony przez ludzi niż wielki Jacob Holland. Ale kiedy młoda Maisie Brumble chowa się na jego legendarnym statku, szybko zyskuje nieoczekiwanego sojusznika. Razem wyruszają w epicką podróż po niezbadanych wodach i tworzą historię.

Reżyseria: Chris Williams.

fot. Netflix

Senior Year

Po tym, jak cheerleaderka spadła z piramidy i zapadła w 20-letnią śpiączkę, budzi się jako 37-letnia kobieta, gotowa wrócić do liceum, aby odzyskać swój status i zdobyć koronę królowej balu, która jej umknęła.

Obsada: Rebel Wilson, Alicia Silverstone, Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland and Chris Parnell.

Reżyseria: Alex Hardcastle.

Data premiery: 13 maja.

fot. Netflix

Shirley

Shirley to intymny portret pionierskiej ikony politycznej, Shirley Chisholm, pierwszej czarnej kongresmenki i pierwszej czarnoskórej kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Film opowiada historię przełomowej i historycznej kampanii prezydenckiej Chisholm, opartą na ekskluzywnych i obszernych rozmowach z rodziną, przyjaciółmi i tymi, którzy znali ją najlepiej.

Obsada: Regina King, Lucas Hedges, Christina Jackson, Michael Cherrie, Dorian Missick, Amirah Vann, W. Earl Brown, with André Holland and Terrence Howard.

Reżyseria: John Ridley.

Młoda dziewczyna odkrywa sekretną mapę do świata snu Slumberland i z pomocą ekscentrycznego banity przemierza sny i ucieka od koszmarów z nadzieją, że będzie mogła znów zobaczyć swojego zmarłego ojca.

Obsada: Jason Momoa, Marlow Barkley, Chris O’Dowd, Kyle Chandler, Weruche Opia, India de Beaufort, Humberly Gonzalez.

Reżyseria: Francis Lawrence.

Slumberland

Spaceman

Gdy astronauta wysłany na skraj galaktyki, by zebrać tajemniczy starożytny pył, odkrywa, że jego ziemskie życie rozpada się na kawałki, zwraca się do jedynego głosu, który może mu pomóc w próbie złożenia go z powrotem. Tak się składa, że należy do stworzenia z początku czasu czającego się w cieniu jego statku.

Obsada: Adam Sandler, Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar.

Reżyseria: Johan Renck.

W niedalekiej przyszłości dwóch młodych skazańców zmaga się ze swoją przeszłością w placówce prowadzonej przez błyskotliwego wizjonera, który eksperymentuje na więźniach z lekami wpływającymi na emocje.

Obsada: Chris Hemsworth, Miles Teller, Jurnee Smollett.

Reżyseria: Joseph Kosinski.

The Swimmers

The Swimmers opowiada prawdziwą historię sióstr pływaczek, Yusry i Sarah Mardini, które jako uciekinierki z rozdartej wojną Syrii udały się na Igrzyska Olimpijskie w 2016 roku.

Obsada: Manal Issa, Nathalie Issa, Ahmed Malek, Matthias Schweighöfer, Ali Suliman, Kinda Alloush, James Krishna Floyd, Elmi Rashid Elmi.

Reżyseria: Sally El Hosaini.

Jodi po swoim inspirującym przemówieniu na balu nie jest już tylko „wysoką dziewczyną” – jest popularna, pewna siebie, ma chłopaka i właśnie otrzymała główną rolę w tegorocznym szkolnym musicalu. Ale w miarę jak narasta presja jej nowo odkrytej popularności, rośnie też jej niepewność i powstają nowe związki, podczas gdy stare są testowane.

Obsada: Ava Michelle, Griffin Gluck, Sabrina Carpenter, Anjelika Washington, Luke Eisner, Clara Wilsey, Rico Paris, Jan Luis Castellanos, Johanna Liauw, Chris Wylde with Angela Kinsey i Steve Zahn.

Reżyseria: Emily Ting.

Data premiery: 11 lutego.

Po prawie 50 latach ukrywania się Leatherface powraca, by terroryzować grupę idealistycznych młodych przyjaciół, którzy przypadkowo zakłócają jego starannie chroniony świat w odległym miasteczku w Teksasie.

Obsada: Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Moe Dunford, Nell Hudson, Jessica Allain, with Olwen Fouéré, with Jacob Latimore, Alice Krige.

Reżyseria: David Blue Garcia.

Data premiery: 18 lutego.

Film oparty na książce. Bohaterką jest Ani FaNelli, wygadana dziewczyna z Nowego Jorku, która ma wszystko: dobrą pracę w czasopiśmie, świetne ciuchy i wymarzony ślub na horyzoncie. Kiedy reżyser dokumentu kryminalnego zaprasza ją do opowiedzenia historii o szokującym incydencie z czasów, gdy była nastolatką uczącą się w prestiżowej szkole Brentley, dziewczyna musi zmierzyć się z mroczny prawdą, zagrażającą jej życiu.

Obsada: Mila Kunis, Finn Wittrock, Chiara Aurelia, Scoot McNairy, Thomas Barbusca, Justine Lupe, Dalmar Abuzeid, Alex Barone, Carson MacCormac with Jennifer Beals i Connie Britton.

Reżyseria: Mike Barker.

Adaptacja nagradzanego musicalu z Broadwayu. Jest to historia o nadzwyczajnej dziewczynce, która jest bystra i ma wielką wyobraźnię. Decyduje się zmienić swoją historię z zaskakującym rezultatem.

Obsada: Alisha Weir, Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough, Sindhu Vee.

Reżyseria: Matthew Warchus.

Komedia o ojcu, który po raz pierwszy od lat znajduje czas dla siebie. Następuje to w chwili, gdy żona i dzieci wyjeżdżają. Decyduje się odnowić kontakt z dawnym kumplem i przeżyć szalony weekend, który prawie kosztuje go życie.

Obsada: Kevin Hart, Mark Wahlberg, Regina Hall, Jimmy O. Yang, Luis Gerardo Méndez.

Reżyseria: John Hamburg.

Metal Lords

Dwójka dzieciaków chce założyć zespół heavymetalowy w liceum, w którym heavy metalem interesują się... tylko oni!

Reżyseria: Peter Sollett.

Monkey Man

Nietypowy bohater wychodzi z więzienia i staje do walki ze światem utopionym w korporacyjnej chciwości. Szuka zemsty na tych, którzy lata wcześniej odebrali mu wolność.

Obsada: Dev Patel, Sharlto Copley.

Reżyseria: Dev Patel.

The Mother

Zawodowa zabójczyni wychodzi z ukrycia, by chronić córkę, którą oddała wiele lat wcześniej. Jednocześnie ucieka przed niebezpiecznymi ludźmi.

Obsada: Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick, Gael Garcia Bernal, Paul Raci, Lucy Paez.

Reżyseria: Niki Caro.

Przygodowy film science fiction. Bohaterką jest Sara Morse (Halle Berry), która odkrywa w domu tajemniczy, pozaziemski przedmiot. Zaczyna podejrzewać, że ma to związek ze zniknięciem jej męża rok wcześniej. Sara razem z dziećmi wyrusza na poszukanie męża i... prawdy!

Obsada: Halle Berry, Omari Hardwick, Jaiden J. Smith, Quinn McPherson, Paul Guilfoyle, Sydney Lemmon, Molly Parker, John Ortiz.

Reżyseria: Matt Charman.

Film oparty na jednym z opowiadań Stephena Kinga. Bohaterem jest młodym chłopaka z małego miasteczka, który zaprzyjaźnia się z tajemniczym, starszym miliarderem. Nawiązuje relację dzięki zamiłowaniu do książek i iPhone'a. Kiedy mężczyzna umiera, chłopak odkrywa, że nadal może się komunikować z przyjacielem poprzez telefon, który został z nim pochowany.

Obsada: Donald Sutherland, Jaeden Martell, Joe Tippett.

Reżyseria: John Lee Hancock.

My Father's Dragon

Film animowany oparty na książce pod tym samym tytułem. Za sterami stoi studio Cartoon Saloon, znane z Wolfwalkers i Song of the Sea. Jest to historia dziecka, które nie może sobie poradzić z przeprowadzką do miasta. Elmer decyduje się uciec z domu. Chce odnaleźć dzikie wyspy, na których młody smok czeka na ratunek.

Reżyseria: Nora Twomey.

The Noel Diary

Autor bestsellerów Jacob Turner (Justin Hartley) powraca do domu na święta, by osiąść w posiadłości swojej matki. Tam odkrywa pamiętnik. Pozwoli on odkryć tajemnice przeszłość - jego i tajemniczej Rachel. Razem wyruszają na przygodę, w której odkrywają nieoczekiwaną przyszłość.

Obsada: Justin Hartley, Barrett Doss, Bonnie Bedelia, James Remar, Essence Atkins.

Reżyseria: Charles Shyer.

Dwóch agentów wywiadu chce zmienić oblicze II wojny światowej i uratować dziesiątki tysięcy ludzi. Aby to osiągnąć, muszą zatrudnić nietypowego tajnego agenta... takiego, który nie żyje. Film oparty na prawdziwej historii opisanej w książce.

Obsada: Colin Firth, Kelly Macdonald, Matthew Macfadyen, Penelope Wilton, Johnny Flynn

Reżyseria: John Madden.

Data premiery: 29 kwietnia.

Operation Mincemeat

Nowy film Scotta Coopera to gotycki thriller o serii fikcyjnych morderstw, które mają miejsce w 1830 roku w amerykańskiej akademii wojskowej West Point. Bohaterem jest młody kadet, Edgar Allan Poe. Śledztwo prowadzi detektyw Augustus Landor (Christian Bale).

Obsada: Christian Bale, Harry Melling, Gillian Anderson, Lucy Boynton, Charlotte Gainsbourg, Toby Jones, Harry Lawtey, Simon McBurney, Timothy Spall, Hadley Robinson, Joey Brooks, Brennan Cook, Gideon Glick, Fred Hechinger, Matt Helm, Steven Maier, Charlie Tahan i Robert Duvall.

Reżyseria: Scott Cooper.

Seria niesamowitych wydarzeń popycha nietypowe trio na trop nikczemnego spisku rządowego. Komedia science fiction.

Obsada: John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris

Reżyseria: Juel Taylor

Madea przygotowuje się na powitanie swojej rodziny, która przyjechała do miasta, by świętować ukończenie szkoły przez jej prawnuka. Jednak ukryte sekrety mogą zniszczyć radosne familijne spotkanie.

Premiera: 25 luty

Obsada: Tyler Perry, Cassi Davis Patton, David Mann, Tamela Mann, Gabrielle Dennis, Brendan O'Carroll

Reżyseria: Tyler Perry

Zjazd rodzinny u Madei

Untitled Holiday Rom-Com

Gwiazda muzyki pop, Angelina, czuje się wypalona zawodowo. Postanawia uciec od tego uczucia, by spełnić marzenie swojej młodej fanki w Nowym Jorku. Znajduje tam nie tylko inspirację do ożywienia swojej kariery, ale i szansę na prawdziwą miłość.

Obsada: Aimee Garcia, Freddie Prinze J

Reżyseria: Gabriela Tagliavini

We Have A Ghost

Rodzina Kevina dowiaduje się, że w ich nowym domu straszy duch imieniem Ernest. To odkrycie w ciągu jednego dnia staje się hitem w mediach społecznościowych. Ale gdy Kevin i Ernest postanawiają zbadać tajemnicę, która kryje się za przeszłością ducha, stają się celem CIA.

Fabuła opiera się na opowiadaniu Ernest autorstwa Geoffa Manaugha.

Obsada: Anthony Mackie, David Harbour, Jahi Di'Allo Winston, Tig Notaro, Jennifer Coolidge, Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford, Steve Coulter

Reżyseria: Christopher Landon

Wyjazd na weekend

Wyjazd na weekend do Chorwacji zamienia się w koszmar, gdy Beth zostaje oskarżona o zabicie swojej najlepszej przyjaciółki. Kolejne tropy okazują się kłamstwem, a bohaterka w drodze do prawdy odkrywa bolesny sekret.

Na podstawie książki The Weekend Away autorstwa Sarah Alderson.

Premiera: 3 marca

Obsada: Leighton Meester, Christina Wolfe, Ziad Bakri, Luke Norris

Reżyseria: Kim Farrant

Wendell & Wild

Film animowany w technologii poklatkowej, który opowiada o demonicznych braciach, Wendellu i Wildzie. Bohaterowie korzystają z pomocy trzynastoletniej Kat Elliot, by pojawić się w Krainie Żywych. Jednak to, czego nastolatka żąda w zamian, prowadzi do niesamowitej i zabawnej przygody.

Reżyseria: Henry Selick

Fot. Netflix

White Noise

Jednocześnie zabawny i przerażający, White Noise pokazuje codziennie zmagania amerykańskiej rodziny z ich przyziemnymi konfliktami, w tym samym czasie dyskutując o uniwersalnych tajemnicach miłości, śmierci i szczęścia w niepewnym świecie.

Film został oparty na książce White Noise autorstwa Don DeLillo.

Obsada: Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Raffey Cassidy, Sam Nivola, May Nivola, Lars Eidinger, Andre Benjamin, Jodie Turner-Smith

Reżyseria: Noah Baumbach

Windfall

Thriller opowiadający o losach zamożnej pary, która przyjeżdża do swojego domu letniskowego tylko po to, by odkryć, że zostali okradzeni.

Data premiery: 18 marca

Obsada: Jason Segel, Lily Collins, Jesse Plemons

Reżyseria: Charlie McDowell

The Wonder

Psychologiczny thriller, którego akcja rozgrywa się w 1862 roku. Młoda dziewczyna przestaje jeść, ale jakimś cudem wciąż żyje i ma się dobrze. Lib Wright, angielska pielęgniarka, zostaje sprowadzona do niewielkiej wioski, by obserwować stan jedenastoletniej Anny O'Donnell. Turyści i pielgrzymi masowo gromadzą się, by obserwować dziewczynę, której udało się przeżyć miesiącami bez pokarmu. Pozostaje pytanie, czy to cud z nieba, czy może działanie złowieszczych sił.

Historia oparta na fenomenie fasting girls i powieści Room autorstwa Emmy Donoghue.

Obsada: Florence Pugh, Tom Burke, Niamh Algar, Elaine Cassidy, Kíla Lord Cassidy, Toby Jones, Ciarán Hinds, Dermot Crowley, Brían F. O'Byrne, David Wilmot

Reżyseria: Sebastián Lelio

Fot. Netflix

You People

Komedia, w której nowa para i ich najbliżsi muszą odnaleźć się we współczesnej dynamice rodziny i dostosować do zderzających się ze sobą kultur, oczekiwań społeczeństwa i różnic pokoleniowych.

Obsada: Jonah Hill, Eddie Murphy, Julia Louis-Dreyfus, Lauren London, David Duchovny, Nia Long, Molly Gordon, Travis Bennett, Andrea Savage, Rhea Perlman, La La Anthony, Deon Cole

Reżyseria: Kenya Barris

20th Century Girl

1999 rok. 17-letnia Bo-ra odnajduje swoją pierwszą miłość: słodką, niewinną, ale łamiącą serce relację. Mijają lata, a do jej uszu docierają informacje na temat tej osoby, które na nowo rozbudzają nastoletni romans, o którym była pewna, że już zdążyła zapomnieć. To opowieść o miłości i przyjaźni.

Obsada: Kim You-jung, Byeon Woo-seok, Park Jung-woo, Roh Yoon-seo

Reżyseria: Bang Woo-ri

20th Century Girl

Athena

Kilka godzin po tragicznej śmierci najmłodszego brata, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, trójka rodzeństwa zostaje wciągnięta w prawdziwy chaos.

Obsada: Dali Benssalah, Sami Slimane, Anthony Bajon, Ouassini Embarek, Alexis Manenti

Reżyseria: Romain Gavras

Na Zachodzie bez zmian (Im Westen nichts Neues)

Młody niemiecki żołnierz i jego straszne doświadczenia podczas I Wojny Światowej.

Historia oparta na bestsellerze napisanym przez Ericha Maria Remarque.

Obsada: Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Moritz Klaus, Aaron Hilmer, Edin Hasanovic, Daniel Brühl, Adrian Grünewald, Devid Striesow, Andreas Döhler, Sebastian Hülk, Alexander Schuster, Luc Feit, Michael Wittenborn, Michael Stange, André Marcon, Tobias Langhoff, Anton von Lucke

Reżyseria: Edward Berger

Na Zachodzie bez zmian

Grupa kłótliwych mieszkańców przedmieścia utknęła razem, gdy powstanie androidów sprawia, że ​​roboty domowe, które mają dobre intencje, zamykają ich dla własnego bezpieczeństwa.

Data premiery: 11 luty

Obsada: Elsa Zylberstein, Isabelle Nanty, Stéphane de Groodt, Claude Perron, Youssef Hajdi, Claire Chust, François Levantal, Alban Lenoir, André Dussollier

Reżyseria: Jean-Pierre Jeunet

Black Crab

Historia szwedzkiego filmu rozgrywa się w post-apokaliptycznym świecie. Bohaterami są żołnierz, którzy muszą przetransportować tajemniczą przesyłkę z zamrożonego archipelagu bez wiedzy o tym, jakie niebezpieczeństwa na nich czekają.

Obsada: Noomi Rapace, Jakob Oftebro, Erik Enge, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Aliette Opheim, David Dencik.

Reżyseria: Adam Berg.

Data premiery: 18 marca.

Bubble

Bubble to film anime, którego akcja rozgrywa się w Tokio, po tym, jak na świat spadły bańki, które łamały prawa grawitacji. Odcięte od świata zewnętrznego miasto stało się placem zabaw dla grupy młodych ludzi, którzy stracili rodziny. Pełni rolę pola bitwy drużynowych walk parkour, gdzie uczestnicy przeskakują z budynku na budynek. Hibiki, młody as znany ze swojego niebezpiecznego stylu gry, pewnego dnia wykonuje lekkomyślny ruch i spada do morza, w którym panuje grawitacja. Jego życie ratuje Uta, dziewczyna o tajemniczych mocach. Para słyszy unikalny dźwięk słyszalny tylko dla nich. Dlaczego Uta nagle pojawiła się przed Hibikim? Ich spotkanie prowadzi do odkrycia, które zmieni świat.

Reżyseria: Tetsuro Araki.

Data premiery: 28 kwietnia.

Carter

Agent Carter cierpi na zaniki pamięci, ale zostaje wysłany na misję pełną tajemnic. Za kamerą doceniany reżyser koreańskiego kina akcji Jung Byung-gil.

Obsada: Joo Won.