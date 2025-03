fot. SIE

W lutym 2024 roku na kanale studia Naughty Dog w serwisie YouTube pojawił się film poświęcony produkcji gry The Last of Us: Part II. W materiale Neil Druckmann stwierdził, że ma on już pomysł na trzecią odsłonę serii i dodał, że "prawdopodobnie jest jeszcze jeden rozdział tej opowieści". Wygląda jednak na to, że przez rok sytuacja uległa zmianie i The Last of Us 3 może... nigdy nie powstać.

Niedawno Druckmann udzielił wywiadu dla serwisu Variety. Choć rozmowa dotyczyła przede wszystkim nadchodzącego 2. sezonu serialu The Last of Us, którego pierwszy odcinek pojawi się na platformie Max już 14 kwietnia, to szefa studia Naughty Dog zapytano również o potencjalną kontynuację serii. Tym razem nie miał on dobrych wiadomości dla fanów marki.

Czekałem na to pytanie. Myślę, że jedyne, co mogę powiedzieć, to: nie zakładajcie, że pojawi się więcej The Last of Us. To może być koniec.

Druckmann nie zdradził nic więcej, choć jego słowa mogą być związane z tym, że Naughty Dog zamierza w pełni poświęcić się pracom nad rozwojem zupełnie nowej produkcji, czyli zapowiedzianego podczas ubiegłorocznej gali The Game Awards Intergalactic: The Heretic Prophet.