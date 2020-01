Netflix notuje wzrost globalnych subskrybentów w czwartym kwartale 2019 roku

Netflix zebrał w zeszłym kwartale 8,76 miliona płatnych globalnych subskrybentów, osiągając 167,1 miliona użytkowników, tym samym przerastając ogólne oczekiwania. Firma poinformowała we wtorek, że przychody za czwarty kwartał wyniosły 5,47 mld dolarów, w porównaniu do 4,2 mld dolarów w ubiegłym roku. Natomiast zysk w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,3 dolara przekroczył 30 centów rok wcześniej, a Wall Street szacuje go na 53 centy.

W liście do akcjonariuszy firma potwierdziła, że ​​uruchomienie konkurencyjnych usług przesyłania strumieniowego zaszkodziło wynikom w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Aby konkurować z innymi, wchodzącymi na rynek platformami streamingowymi Netflix zwiększył wydatki na oryginalne treści poza USA. W liście firma zapewnia, że nadal notuje duży postęp w sferze streamingu i będzie nad tym pracować. Jako dowód dodano wykres wyszukiwań w Google, gdzie Wiedźmin Netflixa zanotował o wiele więcej wyników niż takie produkcje jak The Mandalorian od Disney+ czy Tom Clancy’s Jack Ryan od Amazona.