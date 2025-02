To nie koniec tajemnic! Hit Disney+ przedłużony o kolejny sezon

fot. Disney+

Paradise to serial Hulu stworzony przez Dana Fogelmana, który opowiada o losach tajemniczego miasteczka zamieszkiwanego przez jedne z najpotężniejszych osób na świecie. Kiedy dochodzi do morderstwa prezydenta, jeden z członków tajnych służb musi odnaleźć osobę odpowiedzialną za to.

Chociaż 1. sezon jeszcze się nie skończył, to Deadline informuje o przedłużeniu produkcji o 2. sezon. Po zakończeniu swojej premiery na Disney+ (w Polsce) i Hulu, serial będzie można obejrzeć za oceanem również za pośrednictwem ABC. Paradise w ciągu pierwszego tygodnia uzyskało 7 mln wyświetleń.

Paradise: odcinek 1-3 - recenzja

Paradise – fabuła, obsada, data premiery

Historia rozegra się w spokojnej, zamożnej społeczności, zamieszkiwanej przez niektóre z najbardziej prominentnych osób na świecie. Podczas swojego zwykłego dnia w pracy Xavier Collins, osobisty ochroniarz prezydenta Stanów Zjednoczonych, znajduje zwłoki swojego pracodawcy. Kiedy okazuje się, że jest on ostatnią osobą, która widziała prezydenta żywego, zostaje przesłuchany przez władze wątpiące w jego wersję wydarzeń. W wyniku napięć, bohater zostaje poddany testowi poligraficznemu.

Do obsady serialu należą: Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Michelle Meredith, Cassidy Freeman, Gerald McRaney, Krys Marshall, Charlie Evans oraz Jon Beavers. Scenarzystą produkcji, a zarazem producentem wykonawczym jest Dan Fogelman.

