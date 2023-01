Netflix - kontrowersyjna wypowiedź nowego prezesa platformy o kasacji seriali

foto. Netflix

19 stycznia założyciel Netflixa, Reed Hastings, zrezygnował z funkcji prezesa tej platformy streamingowej. Jego miejsce zajęli dotychczasowy dyrektor operacyjny, Greg Peters oraz Ted Sarandos, który do tej pory był szefem ds. treści streamera. Po objęciu nowego stanowiska Peters przyznał, że w nadchodzących miesiącach będzie rozprawiał się z udostępnianiem kont „w szerszym zakresie”. Zmiana ograniczyłaby konto do użytkowników z jednego gospodarstwa domowego, zamiast udostępniać je wielu użytkownikom zewnętrznym.

Z kolei w najnowszym wywiadzie dla Bloomberg Ted Sarandos odniósł się do kasacji seriali na platformie, które wywołują duże kontrowersje. Przypomnijmy, że niedawno nowego sezonu nie otrzymała produkcja 1899, a 2. sezon animacji Korporacja konspiracja został anulowany, co spotkało się z oburzeniem fanów.

Nigdy nie skasowaliśmy serialu, który odniósł sukces. Wiele z tych seriali miało dobre intencje, ale przemawiały do małej liczby widzów przy bardzo dużym budżecie. Kluczem jest to, że musisz być w stanie przemawiać do małej publiczności przy niskim budżecie i do dużej publiczności przy dużym budżecie. Jeśli zrobisz to dobrze, możesz to robić w nieskończoność.

Taki rodzaj zarządzania jest racjonalny, ale nastawiony wyłącznie na zysk. Poza tym odbywa się to kosztem wielu wysokiej jakości produkcji. Ze względu na zbyt duże budżety widzowie musieli się pożegnać m.in. z GLOW czy To nie jest OK, ponieważ nie uzyskały wystarczająco dużej popularności.

