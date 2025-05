fot. AMC

Reklama

Z niedzieli na poniedziałek zadebiutował nowy odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Dead City. To nie jedyny spin-off tej popularnej franczyzy, który ma premierę w tym roku. Jesienią w stacji AMC zostanie wyemitowany nowy epizod serialu o Darylu oraz Carol. Będzie on również dostępny w polskim streamingu. Dokładnej daty jeszcze nie podano.

Czytaj więcej: Spin-offy The Walking Dead w polskim streamingu! 1. sezon Dead City już dostępny

W The Walking Dead: Daryl Dixon do swoich ról powracają Norman Reedus i Melissa McBride. Akcja przeniesie się z Francji do Hiszpanii. AMC+ podzieliło się nowym teaserem zapowiadającym wydarzenia w 3. sezonie. W nim widzimy, jak bohaterowie znajdują się w Londynie - płyną łódką z nową postacią graną przez Stephena Merchanta. Do tego Daryl pojedynkuje się z kimś jadąc na motocyklu w pustynnym terenie. W tle słyszymy, jak Daryl mówi:

Byłem dość młody, kiedy to wszystko się zaczęło. Teraz wszystko, co robimy, to uciekamy i walczymy. To nie jest sposób na życie.

Nowy teaser możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser

The Walking Dead: Daryl Dixon - teaser z 3. sezonu Zobacz więcej Reklama

The Walking Dead: Daryl Dixon - fabuła 3. sezonu

Trzeci sezon będzie podążał śladami Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy kontynuują podróż, aby w jakiś sposób powrócić do domu i do tych, których kochają. Gdy starają się odnaleźć drogę powrotną, coraz bardziej oddalają się od celu, podążając ścieżką, która prowadzi ich przez odległe krainy o ciągle zmieniających się i nieznanych warunkach, gdzie są świadkami różnych skutków apokalipsy szwendaczy.

W głównej obsadzie 3. sezonu są również Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Ponadto w powracających rolach zobaczymy Candelę Saitta i Hugo Arbuésa.

Czytaj dalej: Twórca o 3. sezonie The Walking Dead: Daryl Dixon