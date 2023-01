Korporacja konspiracja skasowana. Netflix wycofuje decyzję o 2. sezonie

fot. materiały prasowe

Informację o skasowaniu serialu Korporacja konspiracja po pierwszym sezonie wyjawił twórca Shion Takeuchi. Opublikował on oświadczenie na Twitterze, w którym to potwierdził. Podkreślił, jak bardzo go to przytłoczyło, bo po latach pracy nad serialem traktuje te postacie jak żywych ludzi. Podziękował też widzom za oglądanie. Niestety, ale nie ujawnił powodów kasacji.

7 stycznia po raz pierwszy pojawiły się doniesienia o kasacji w skasowanych później tweetach jednego ze scenarzystów. Kasację Potwierdził też rzecznik Netflxa w rozmowie z Deadline.

https://twitter.com/shhhhhionn/status/1612257517165514753

Korporacja konspiracja - o czym jest serial?

Historia opowiada o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii — nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley. Nawet w miejscu pracy pełnym zmiennokształtnych gadów i paranormalnych grzybów jest postrzegana jako dziwaczka, która wierzy, że może zmienić świat. Reagan uważa, że jeśli tylko zdoła poradzić sobie ze swoim oderwanym od rzeczywistości, wiecznie piszącym manifesty ojcem, nieodpowiedzialnymi współpracownikami i wreszcie zgarnąć awans, o którym marzy od dawna, odmieni życie swoje i innych.

Premiera odbyła się w październiku 2021 roku. W czerwcu natomiast Netflix ogłosił 2. sezon i to właśnie ta decyzja została wycofana.