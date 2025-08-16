Odkryj najlepsze seriale oryginalne Netflixa w historii. Są kultowe tytuły, ale numer 1. to zaskoczenie
Poznaliśmy najlepsze seriale oryginalne Netflixa wszech czasów. Jeden z najbardziej cenionych serwisów popkulturowych na świecie opublikował TOP25 serii giganta streamingu - od globalnych fenomenów po kultowy horror.
Fraza "najlepsze seriale oryginalne Netflixa w historii" wśród fanów popkultury wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Jeśli szukacie jej najbardziej aktualnej wersji, nie mogliście trafić w lepsze miejsce - prestiżowy serwis Entertainment Weekly właśnie podzielił się swoim rankingiem. Zestawienie z całą pewnością odbije się w sieci głośnym echem; nie brak w nim kultowych tytułów i globalnych fenomenów małego ekranu, choć miejsce 1. może zaskakiwać.
Autorzy listy postanowili wybrać swoje TOP25 najlepszych seriali oryginalnych Netflixa wszech czasów, zaznaczając na wstępie, że zadanie to początkowo wydawało się "niemożliwe". Pod uwagę wzięto wszystkie dotychczasowe produkcje platformy streamingowej, począwszy od świetnie przyjętego Lilyhammer, którego premierowy sezon debiutował w 2012 roku. Dziennikarze starali się podkreślić, że Netflix całkowicie zmienił sposób, w jaki oglądamy telewizję, redefiniując wiele z jej najważniejszych gatunków.
W rankingu znalazły się tak cenione seriale jak Stranger Things czy Squid Game, które na całym świecie mają armie fanów. Część ze wskazanych tytułów jest jednak mniej znana - każdy z nich najprawdopodobniej wciągnie Was jednak od pierwszego odcinka.
25 najlepszych seriali oryginalnych Netflixa w historii [RANKING]
Powyższe zestawienie warto porównać z innym niezwykle prestiżowym rankingiem, tym razem pokazującym najlepsze seriale XXI wieku według Hollywood Reportera:
Najlepsze seriale XXI wieku wg Hollywood Reportera. Miejsce Breaking Bad to mały skandal
