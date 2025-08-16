Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Odkryj najlepsze seriale oryginalne Netflixa w historii. Są kultowe tytuły, ale numer 1. to zaskoczenie

Poznaliśmy najlepsze seriale oryginalne Netflixa wszech czasów. Jeden z najbardziej cenionych serwisów popkulturowych na świecie opublikował TOP25 serii giganta streamingu - od globalnych fenomenów po kultowy horror.
Reklama
placeholder

Poznaliśmy najlepsze seriale oryginalne Netflixa wszech czasów. Jeden z najbardziej cenionych serwisów popkulturowych na świecie opublikował TOP25 serii giganta streamingu - od globalnych fenomenów po kultowy horror.
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
najlepsze seriale netflix
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  ranking 
najlepsze seriale netflix
4. Dojrzewanie (2025) fot. Netflix
Reklama

Fraza "najlepsze seriale oryginalne Netflixa w historii" wśród fanów popkultury wciąż cieszy się olbrzymią popularnością. Jeśli szukacie jej najbardziej aktualnej wersji, nie mogliście trafić w lepsze miejsce - prestiżowy serwis Entertainment Weekly właśnie podzielił się swoim rankingiem. Zestawienie z całą pewnością odbije się w sieci głośnym echem; nie brak w nim kultowych tytułów i globalnych fenomenów małego ekranu, choć miejsce 1. może zaskakiwać. 

Autorzy listy postanowili wybrać swoje TOP25 najlepszych seriali oryginalnych Netflixa wszech czasów, zaznaczając na wstępie, że zadanie to początkowo wydawało się "niemożliwe". Pod uwagę wzięto wszystkie dotychczasowe produkcje platformy streamingowej, począwszy od świetnie przyjętego Lilyhammer, którego premierowy sezon debiutował w 2012 roku. Dziennikarze starali się podkreślić, że Netflix całkowicie zmienił sposób, w jaki oglądamy telewizję, redefiniując wiele z jej najważniejszych gatunków.

W rankingu znalazły się tak cenione seriale jak Stranger Things czy Squid Game, które na całym świecie mają armie fanów. Część ze wskazanych tytułów jest jednak mniej znana - każdy z nich najprawdopodobniej wciągnie Was jednak od pierwszego odcinka. 

25 najlepszych seriali oryginalnych Netflixa w historii [RANKING]

25. The Upshaws (2021 - nadal)

arrow-left
25. The Upshaws (2021 - nadal)
fot. Netflix
arrow-right

Powyższe zestawienie warto porównać z innym niezwykle prestiżowym rankingiem, tym razem pokazującym najlepsze seriale XXI wieku według Hollywood Reportera:

Najlepsze seriale XXI wieku wg Hollywood Reportera. Miejsce Breaking Bad to mały skandal

arrow-left 50. Seks w wielkim mieście (1998-2004) fot. materiały prasowe arrow-right
50. Seks w wielkim mieście (1998-2004)
49. Awatar: Legenda Aanga (2005-2008)
48. South Side (2019-2022)
47. Vida (2018-2020)
46. Kolej podziemna (2021)
45. The Crown (2016-2023)
44. Pozostawieni (2014-2017)
43. Anthony Bourdain: miejsca nieznane (2013-2018)
42. Stacja jedenaście (2021-2022)
41. Awantura (2023)
40. Niepewne (2016-2021)
39. Kroniki Times Square (2017-2019)
38. Kompania braci (2001)
37. Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)
36. Świat gliniarzy (2002-2008)
35. Czarnobyl (2019)
34. Jane the Virgin (2014-2019)
33. Orange is the New Black (2013-2019)
32. Figurantka (2012-2019)
31. Fleabag (2016-2019)
30. Gra o tron (2011-2019)
29. Broad City (2014-2019)
28. Dobre rady Johna Wilsona (2020-2023)
27. Parks and Recreation (2009-2015)
26. Battlestar Galactica (2003-2009)
25. Review (2014-2017)
24. Mogę cię zniszczyć (2020)
23. Ryzykanci (2000 - nadal)
22. Lepsze życie (2016-2022)
21. Deadwood (2004-2006)
20. Peep Show (2003-2015)
19. Rectify (2013-2016)
18. Friday Night Lights (2006-2011)
17. Halt and Catch Fire (2014-2017)
16. Breaking Bad (2008-2013)
15. Atlanta (2016-2022)
14. Iluminacja (2011-2013)
13. 30 for 30 (2009 - nadal)
12. Zawód: Amerykanin (2013-2018)
11. The Daily Show (1996 - nadal)
10. BoJack Horseman (2014-2020)
9. Luzaki i kujony (1999-2000)
8. Dziewczyny (2012-2017)
7. Zadzwoń do Saula (2015-2022)
6. Rdzenni i wściekli (2021-2023)
5. Prawo ulicy (2002-2008)
4. Rockefeller Plaza 30 (2006-2013)
3. Sukcesja (2018-2023)
2. Rodzina Soprano (1999-2007)
1. Mad Men (2007-2015)

Źródło: Entertainment Weekly

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Peacemaker - sezon 2
-

Peacemaker: recenzje 2. sezonu. Krytycy zachwyceni, najlepszy serial roku?

2 Ryan Reynolds - Deadpool
-
Plotka

Deadpool w Avengers: Doomsday z twistem. Robert Downey Jr. pilnuje jakości

3 Primitive war
-

Dinozaury atakują żołnierzy w Wietnamie. Klip z Primitive War

4 Pewnego razu... w Hollywood
-

Pewnego razu... w Hollywood 2 - Tarantino o Fincherze jako reżyserze kontynuacji

5 23. Straszny film 3
-

Straszny film 6 - dobra wiadomość dla fanów. Powrót aktorek!

6 Pszczelarz
-

Jason Statham jak Punisher z Marvela! Reżyser o filmie Pszczelarz 2

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s21e03

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s46e07

Na sygnale

s2025e161

Anderson Cooper 360

s23e23

Real Time with Bill Maher

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s03e09

s01e08
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Taika Waititi
Taika Waititi

ur. 1975, kończy 50 lat

Angela Bassett
Angela Bassett

ur. 1958, kończy 67 lat

Cristin Milioti
Cristin Milioti

ur. 1985, kończy 40 lat

Cameron Monaghan
Cameron Monaghan

ur. 1993, kończy 32 lat

Steve Carell
Steve Carell

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

2 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

5

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

9

Wednesday: Lurcha zagrał inny aktor. Dlaczego?

10

Oto pary nowego Tańca z Gwiazdami? Miała wyciec lista

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV