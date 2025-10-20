Atari przywraca do gry jednego ze swoich przedwiecznych wrogów!

fot. materiały prasowe

A teraz wskrzesza markę tego jednego ze swoich najwcześniejszych i najgroźniejszych konkurentów. Atari ogłosiło właśnie wprowadzenie na rynek Intellivision Sprint, kolejnej konsoli retro, która łączy klasyczny design z wczesnych lat 80. z aktualną technologią. Opracowana we współpracy z Plaion konsola Sprint to pierwszy nowy produkt marki Intellivision należącej do Atari, które w 2024 nabyło do niej prawa akurat w 45. rocznicę jej powstania.

Intellivision Sprint dość wiernie oddaje retro estetykę oryginału wypuszczonego na rynek wojen konsolowych przez Mattel Electronics w 1979 roku. Ma czarno-złotą obudowę, podkreśloną charakterystycznym panelem z imitacją drewna – projekt, który natychmiast przywodzi na myśl elektronikę inspirowaną meblami i autami z tamtej przesyconej brązami epoki. Choć wygląda retro, technologia wewnątrz jest dostosowana do współczesnych potrzeb. Konsola podłącza się do telewizora za pomocą kabla HDMI i jest zasilana przez USB-C.

Największa zmiana dotyczy kontrolerów. Powracają charakterystyczne piloty z klawiaturą numeryczną, ale teraz są one w pełni bezprzewodowe. Można je wygodnie ładować w stacji dokującej wbudowanej w samą konsolę. Każdy kontroler zachowuje też klasyczne pokrętło, które definiowało sposób grania. Nawet nakładki na przyciski – karty z nadrukowanymi wskazówkami wizualnymi dla każdej gry – zostały przeprojektowane. Dla purystów konsola ma również dwa porty USB-A, które mogą być używane do podłączenia oryginalnych kontrolerów Intellivision (za pomocą adaptera) lub do uzyskania dostępu do dodatkowych gier z zewnętrznych dysków USB.

Wewnątrz Intellivision Sprint znajduje się biblioteka 45 fabrycznie zainstalowanych gier z najróżniejszych gatunków, w tym sportowych, strategicznych i akcji. Kolekcja w dużej mierze opiera się na klasykach. Znajdziesz tu takie gry sportowe, jak Baseball, Soccer, Super Pro Football i Chip Shot Super Pro Golf. Fani strategii zagrają w B-17 Bomber, Utopia, Space Battle i Sea Battle. Katalog uzupełniają ulubione przez fanów tytuły, jak Boulder Dash, Thin Ice, Thunder Castle, Star Strike, Astrosmash oraz gra zręcznościowa Shark! Shark!.

Kiedy w 1980 roku pojawiła się oryginalna konsola Intellivision, jej rywalizacja z Atari 2600 wywołała jedną z pierwszych wojen w branży konsolowej. Firma Mattel reklamowała swoją konsolę jako system technicznie lepszy, oferujący bardziej realistyczną rozgrywkę i bogatszą grafikę. Atari odpowiedziało szerszą i tańszą biblioteką gier, co pomogło umocnić pozycję na rynku.

Ten ruch ma jednak mniej wspólnego z ponownym rozpalaniem starej rywalizacji, a więcej z konsolidacją dziedzictwa gier pod nazwą Atari. Sprint jest kolejnym z serii innych retro sprzętów tej firmy, w tym Atari 2600+ i Atari 400 Mini. Jest też ostatecznym potwierdzeniem, że pierwsza wielka wojna konsolowa należy już do historii – i, jak widać, ostatecznie wygrało ją Atari.

Atari kieruje ten system zarówno do fanów nostalgicznych gadżetów z historii gier, jak i jako opcję rozrywki typu plug-and-play dla graczy poszukujących prostej alternatywy dla nowoczesnych konsol, takich jak PlayStation 5 lub Xbox Series X.

Przedsprzedaż Intellivision Sprint rozpoczęła się 17 października w cenie 602 zł w sklepie internetowym Atari, a wysyłka ma rozpocząć się 5 grudnia 2025 r.