Pierwsze recenzje spin-offu Zaprzysiężonych. Jak krytycy ocenili nowy serial?

Na Rotten Tomatoes pojawiły się pierwsze opinie na temat spin-offu Zaprzysiężonych dziejącego się w Bostonie. Bohaterem nowego serialu jest Danny Reagan​ z oryginalnej serii.
Tomasz Hudyga
Tagi:  pierwsze opinie 
boston blue zaprzysiężeni
Boston Blue fot. materiały prasowe
Boston Blue debiutuje z najwyższą oceną w historii całej franczyzy Zaprzysiężonych na Rotten Tomatoes. W nowym serialu CBS Donnie Wahlberg powraca jako Danny Reagan, tym razem przenosząc się do Bostonu. Kontynuując swoją karierę w policji, zostaje przydzielony do współpracy z detektyw Leną Silver (w tej roli Sonequa Martin-Green), najstarszą córką znanej rodziny związanej z wymiarem sprawiedliwości.

Z pięcioma recenzjami Boston Blue rozpoczął swoją drogę z idealnym wynikiem 100% świeżości na Rotten Tomatoes. Wynik ten nie jest ostateczny i zapewne zmieni się wraz z pojawieniem się kolejnych opinii. Warto też zauważyć, że jedynie pierwszy sezon serialu Zaprzysiężeni jest oceniony w serwisie (na poziomie 84%), podczas gdy pozostałe 13 sezonów nie ma przypisanej oceny.

Wszystkie dotychczasowe recenzje są zgodne co do jednego — spin-off stworzony przez showrunnera Brandona Soniera i Brandona Margolisa doskonale oddaje ducha oryginału, łącząc tematykę policyjną z dramatem rodzinnym. Widać to zwłaszcza w postaciach otaczających Danny’ego, które w różny sposób są powiązane ze światem służb mundurowych.

Boston Blue - pierwsze opinie

Brittany Frederick, TVBrittanyF.com:

Boston Blue to w zasadzie Zaprzysiężeni powtórzone z inną rodziną w innym mieście — co tworzy pewien paradoks. Patrząc obiektywnie, bardziej sensowne byłoby promowanie tego projektu jako osobnego serialu.

Verne Gay, Newsday:

To wciąż praca w toku, ale przynajmniej postępy wydają się zmierzać we właściwym kierunku.

Kristen Baldwin, Entertainment Weekly:

  Czasami najlepsze, co serial może zrobić, to dać widzom dokładnie to, czego oczekują — nic więcej, nic mniej.

Diedre Johnson, TheWrap:

Pomimo nowej obsady i nowego miejsca akcji, Boston Blue od CBS ma w sobie wszystkie podstawowe elementy oryginalnej serii.

Rob Owen, Pittsburgh Tribune-Review 

Ten spin-off czuje się jak naturalna część Zaprzysiężonych — policyjne sprawy połączone z porządnym dramatem rodzinnym — więc powinien trafić do podobnych odbiorców.

 

 

Źródło: screenrant.com

