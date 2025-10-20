placeholder
Reklama
placeholder

3. sezon Tulsa King zakończy się z przytupem? Aktor zapowiada wielkie emocje

Neal Mcdonough pochwalił się tym, że zmienił zdanie reżysera w stosunku do pewnej sceny w finale serialu Tulsa King. Aktor obiecuje dostarczyć emocjonalny rollercoaster.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  3. sezon 
tulsa king neal mcdonough
Tulsa King fot. materiały prasowe
Reklama

Aktor Neal McDonough z serialu Tulsa King ujawnił, że jego bohater, Cal Thresher, zszokuje widzów podczas swojej sceny w nadchodzącym finale. McDonough powiedział w rozmowie z Us Weekly, że w ostatnim odcinku trzeciego sezonu Tulsa King Cal staje się tak emocjonalny, że widzowie będą w całkowitym osłupieniu. Choć aktor nie zdradził szczegółów dotyczących samego momentu, przyznał, że reżyser nie był pewien, czy scena powinna pozostać w serialu. McDonough jednak walczył o jej zachowanie. Jak stwierdził, Cal ma być postacią nieprzewidywalną, a on nie chciał, by widzowie uznali go za jednowymiarowego bohatera.

Reżyser powiedział: ‘Nie sądzę, że możesz to zrobić, jesteś Calem Thresherem.’ A ja na to: ‘Czy to nie właśnie powód, dla którego powinienem?’ On jest kompletnie niezrozumiany. Nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że Cal Thresher jest tylko taki, jak się wydaje, kiedy może być zupełnie inny.

McDonough jest bardzo zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć w roli. Uznał, że dzięki temu co wywalczył, szeroko się uśmiecha.

Tulsa King - fabuła

Tulsa King opowiada historię Dwighta, nowojorskiego capo mafii, który zostaje zesłany do Tulsy. Serial ukazuje, jak buduje on od podstaw nowe imperium, mierząc się z niebezpieczeństwami przestępczego półświatka. Premiera ostatniego odcinka 3. sezonu odbędzie się 23 listopada 2025 r

McDonough dołączył do obsady Tulsa King w drugim sezonie jako rywal Dwighta „Generała” Manfrediego (w tej roli Sylvester Stallone) w branży marihuanowej po tym, jak Dwight przenosi się z Nowego Jorku do Oklahomy. Pod koniec drugiego sezonu bohater Stallone’a oszczędza Cala i przejmuje jego interes, jednak relacje między nimi wciąż pozostają napięte.

 

Źródło: screenrant.com

Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  3. sezon 
tulsa king neal mcdonough
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,9

2022
Oglądaj TERAZ Tulsa King Dramat
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Tron: Ares
-

Tron: Ares to większa klapa niż przewidywano. Podana kwota strat poraża

2 Kasia Smutniak
-

Kasia Smutniak jako Maryja - burza w sieci. Polska prawica apeluje do Mela Gibsona

3 MONSTER HIGH® SKULLECTOR™ Alien Doll - lalka Obcy Monster High
-

Obcy - niesamowita lalka kolekcjonerska. Wyprzedała się jak świeże bułeczki

4 lalka netflix
-

Sandra Drzymalska jako Izabela Łęcka. Nowe zdjęcie z Lalki od Netflixa

5 Shang-Chi - Namor
-

Aktorzy z Avengers: Doomsday chwalą 3 legendy z filmu MCU. I uważają na każde słowo

6 Run Away
-

Nowa adaptacja książki Harlana Cobena na pierwszych zdjęciach. Serial Run Away podbije Netflix?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e03

Simpsonowie

s19e03

Zaklinacze koni

s19e03

Detektyw Murdoch

s2025e202

Moda na sukces

s03e07

s16e03

Bob’s Burgers

s42e249

Ridiculousness

s42e250

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Q. Cząstka strachu

23

paź

Książka

Q. Cząstka strachu
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

John Krasinski
John Krasinski

ur. 1979, kończy 46 lat

Gökberk Demirci
Gökberk Demirci

ur. 1989, kończy 36 lat

Viggo Mortensen
Viggo Mortensen

ur. 1958, kończy 67 lat

William Zabka
William Zabka

ur. 1965, kończy 60 lat

Dan Fogler
Dan Fogler

ur. 1976, kończy 49 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

5

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

6

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

7

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

8

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Kuchenne rewolucje - Warszawa: Kolejka po Bryzol. Dalsze losy, adres, menu

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV