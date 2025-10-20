3. sezon Tulsa King zakończy się z przytupem? Aktor zapowiada wielkie emocje

fot. materiały prasowe

Aktor Neal McDonough z serialu Tulsa King ujawnił, że jego bohater, Cal Thresher, zszokuje widzów podczas swojej sceny w nadchodzącym finale. McDonough powiedział w rozmowie z Us Weekly, że w ostatnim odcinku trzeciego sezonu Tulsa King Cal staje się tak emocjonalny, że widzowie będą w całkowitym osłupieniu. Choć aktor nie zdradził szczegółów dotyczących samego momentu, przyznał, że reżyser nie był pewien, czy scena powinna pozostać w serialu. McDonough jednak walczył o jej zachowanie. Jak stwierdził, Cal ma być postacią nieprzewidywalną, a on nie chciał, by widzowie uznali go za jednowymiarowego bohatera.

Reżyser powiedział: ‘Nie sądzę, że możesz to zrobić, jesteś Calem Thresherem.’ A ja na to: ‘Czy to nie właśnie powód, dla którego powinienem?’ On jest kompletnie niezrozumiany. Nie chcę, żeby ktokolwiek myślał, że Cal Thresher jest tylko taki, jak się wydaje, kiedy może być zupełnie inny.

McDonough jest bardzo zadowolony z tego, co udało mu się osiągnąć w roli. Uznał, że dzięki temu co wywalczył, szeroko się uśmiecha.

Tulsa King - fabuła

Tulsa King opowiada historię Dwighta, nowojorskiego capo mafii, który zostaje zesłany do Tulsy. Serial ukazuje, jak buduje on od podstaw nowe imperium, mierząc się z niebezpieczeństwami przestępczego półświatka. Premiera ostatniego odcinka 3. sezonu odbędzie się 23 listopada 2025 r

McDonough dołączył do obsady Tulsa King w drugim sezonie jako rywal Dwighta „Generała” Manfrediego (w tej roli Sylvester Stallone) w branży marihuanowej po tym, jak Dwight przenosi się z Nowego Jorku do Oklahomy. Pod koniec drugiego sezonu bohater Stallone’a oszczędza Cala i przejmuje jego interes, jednak relacje między nimi wciąż pozostają napięte.