Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307. Co się wydarzy?

Nadchodzące odcinki serialu Miłość i nadzieja dostarczą widzom wielu emocji. Co się w nich wydarzy?
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
fot. TVP
Turecki serial Miłość i nadzieja, którego oryginalny tytuł  to Aşk ve Umut, zadebiutował na antenie polskiej telewizji 18 lipca 2024 roku i od tego momentu cieszy się coraz większą popularnością wśród widzów. Przypomnijmy, że premiera telenoweli w Turcji odbyła się w 2022 roku i jej emisja tam dobiegła już końca. Składa się ona z dwóch sezonów. 

Główną bohaterką serialu Miłość i nadzieja jest Zeynep, która rozpoczęła studia prawnicze i trafiła pod opiekę biologicznego ojca, bo jej matka zostaje aresztowana. Możemy także poznać historię Kuzeya tkwiącego w związku z Hadan. Jego serce jednak biło do Elif. Ich drogi w końcu zeszły się, ale miłość przerwała śmierć Elif. Polscy widzowie obejrzeli do tej pory 301 odcinków serialu. Co się wydarzy w nadchodzących epizodach?

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 302-307 (13-18 października)

Ege i Feraye dowiedzą się o zbrodni, która została popełniona z broni Cihana. Kobieta będzie obawiać się, że taki obrót zdarzeń może wpłynąć niekorzystnie na Zeynep. Feraye nie będzie chciała, aby Melis właśnie teraz dowiedziała się, że jest ona jej przyrodnią siostrą. Wspólnie z Belkis zastanowią się, jak temu zaradzić, i zrobią to w tajemnicy przed Melis. Ciężarna dziewczyna będzie chciała koniecznie dowiedzieć się, o czym rozmawiają. Podłoży podsłuch, a kiedy będzie blisko poznania prawdy, kobiety przerwą dyskusję. Czym prędzej pojadą do szpitala na wieść o operacji Hulyi. To jednak nie koniec złych wieści, bo Melis dowie się o wypadku brata. Kolega Yigita poprosi ją, aby o niczym nie mówiła Feraye. Ege przyjdzie do domu Gonul, aby poinformować Zeynep o zbrodniach Cihana. Dziewczyna nie będzie chciała uwierzyć, że jej przyjaciel mógł dopuścić się morderstwa. Na dodatek przestanie ufać Egemu, który przez tak długi czas okłamywał ją na temat tożsamości jej ojca. Oboje z oddali będą obserwować, jak policja aresztuje Cihana. Gangster spróbuje wytłumaczyć się przed przyjaciółką, ale funkcjonariusze odciągną go od niej, a Ege będzie trzymał Zeynep. Dziewczyna będzie wściekła na dawnego ukochanego i spróbuje mu się wyrwać, bo zależy jej na ratowaniu Cihana. 

Lekarze będą przygotowywać się do operacji Hulyi, ale okaże się, że brakuje im krwi o tej samej grupie, co pacjentki. Na szczęście taką samą grupę krwima Sila i bez chwili wahania zaoferuje oddanie jej dla rannejTa decyzja wywoła złość u Leventa. Narzeczony nie będzie mógł zrozumieć, dlaczego Sila chce pomóc Hulyi. Na dodatek dziewczyna wyzna, że oddałaby za nią życie, co dla mężczyzny będzie jeszcze bardziej niepojęte. Tak naprawdę Sili chodzi o Kuzeya, którego nadal bardzo kocha, czego Levent nie może znieść. W szpitalu zjawią się Feraye i Belkis, a także Yildiz. Wszyscy będą zaskoczeni przybyciem służącej, a szczególnie powodem jej wizyty. Yildiz wyjaśni, że Cavidan wyrzuciła ją niespodziewanie z domu, dlatego przyjechała do szpitala. Bahar zna powód dziwnego zachowania matki. Cavidan poinformowała córkę i Leventa, że planuje ukraść z domu biżuterię Naciye i srebra Hulyi, gdy zostanie sama. Kobieta obawia się, że rodzina Kuzeya pozna prawdę o ich intrygach, po czym wyrzucą ją i Bahar na bruk. Chce więc przywłaszczyć kosztowności, które mogą być zabezpieczeniem. Tymczasem Bahar spróbuje odciągnąć uwagę od matki i po raz kolejny zaatakuje Yildiz.

Kuzey i inni domownicy znajdą skradzione kosztowności w rzeczach Cavidan. Kobieta będzie próbować się tłumaczyć, że chciała je ukryć przed potencjalnymi złodziejami, którzy mogli włamać się do ich domu, kiedy czuwali przy Hulyi w szpitalu. Powie, że w okolicy ostatnio doszło do kilku kradzieży. Cavidan uda się zdjąć z siebie oskarżenia, ale Yildiz nadal będzie podejrzewać podstępną kobietę i jej córkę o snucie intryg. O swoich domysłach porozmawia z Silą. Służąca powie dziewczynie o podsłuchanej rozmowie Bahar z Leventem, która rzuci nowe światło na wypadek Hulyi. Tymczasem siostra Kuzeya będzie wracać do zdrowia w domu, ale jeszcze nie opowie bratu o pechowym zdarzeniu. W domu Kuzeya zjawi się Levent, z prezentem dla swojej narzeczonej –suknią ślubną na ich uroczystość od Bahar i Kuzeya. Jednak prawnika nie ucieszy ta sytuacja, Sila również poczuje się nieswojo. Dziewczyna nabierze podejrzeń, że Levent mógł brać udział w wypadku Hulyi. Po rozmowie z Yildiz domyśli się jego intryg z Bahar. Poprosi go, aby przełożyli ślub, gdyż dzięki temu zyskałaby czas na poznanie prawdy o narzeczonym. Levent wpadnie we wściekłość na propozycję ukochanej i zrobi jej awanturę. Zaalarmowany krzykami Kuzey przyjdzie, aby pomóc dziewczynie. 

Zeynep wyjawi Feraye i Egemu, że nie chce już dłużej okłamywać Melis. Ma zamiar powiedzieć siostrze prawdę, kto jest jej ojcem. Feraye spróbuje przekonać pasierbicę, aby tego nie robiła. Informacja o tym, że są siostrami, mogłaby zaszkodzić ciężarnej Melis. Tymczasem z banku dotrze wiadomość o wypłaceniu przez Melis ogromnej kwoty. W dodatku Ege domyśli się, że żona przeszukiwała jego telefon. Wspólnie połączą fakty i będą obawiać się tego, co mogła zrobić Melis.  Ona natomiast umówi się z Taylanem na spotkanie w wyznaczonym miejscu. Zdobędzie też dla niego pieniądze w zamian za informację o biologicznym ojcu Zeynep. Taylan będzie kazał jej obiecać, że nikomu nie zdradzi, od kogo się dowiedziała, a ona się zgodzi. Następnie mężczyzna poprosi ją, aby pokazała pliki z banknotami. Gdy Melis wyjmie pakunek z płaszcza, wypadnie jej nóż. Taylan zacznie podejrzewać, że dziewczyna chciała go w ten sposób zaatakować.

Kuzey przyprowadzi do domu Acelyo, która była kiedyś blisko z Leventem. Taylan zdradzi Melis, kto jest ojcem Zeynep. Hulya dostanie paraliżu. Acelya zażąda od Leventa zwrotu dużego długu.

Levent rozpaczliwie będzie szukał pieniędzy dla Acelyi. Melis natomiast będzie chciała podstępem zdobyć kod DNA Zeynep. Levent wpadnie na pomysł wyeliminowania Acelyi. Melis wyzna matce, że wie, że Zeynep jest jej siostrą.

Miłość i nadzieja - kiedy i gdzie oglądać?

Serial Miłość i nadzieja można oglądać na antenie TVP2 o 17:20 od poniedziałku do soboty. 

 

Źródło: TVP

