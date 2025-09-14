Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

fot. materiały prasowe Polsat

W niedzielę 14 września 2025 roku o 19:55 w Polsacie wystartowała 17. edycja programu Taniec z Gwiazdami. Nowe odcinki show będą emitowane co tydzień o tej samej porze. Tym razem o Kryształową Kulę oraz czeki na 100 tysięcy złotych dla gwiazdy i 50 tysięcy złotych dla jej partnera tanecznego powalczą następujący uczestnicy: Ewa Minge, Marcin Rogacewicz, Barbara Bursztynowicz, Tomasz Karolak, Lanberry, Maurycy Popiel, Wiktoria Gorodecka, Aleksander Sikora, Maja Bohosiewicz, Katarzyna Zillmann i Mikołaj "Bagi" Bagiński. Kto dotychczas pożegnał się z programem?

Taniec z Gwiazdami 17 - kto odpadł z programu?

W 17. edycji Tańca z Gwiazdami przy jurorskim stole ponownie zasiedli Ivona Pavlovic, Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk i Tomasz Wygoda. To właśnie oni w każdym z odcinków oceniają umiejętności taneczne uczestników. W tej odsłonie show jurorzy po raz kolejny zdecydują też o dalszych losach gwiazd w tak zwanych dogrywkach. Do tego etapu trafiają pary, które w danym odcinku otrzymują najmniej punktów. Dostają wtedy szansę na ponowne zatańczenie. O tym, kto przechodzi do następnego odcinka decydują również widzowie w głosowaniu SMS-owym oraz za pomocą oficjalnej aplikacji Tańca z Gwiazdami.

Poniżej dowiecie się, które gwiazdy dotychczas pożegnały się z 17. edycją Tańca z Gwiazdami. Artykuł będzie na bieżąco aktualizowany.

Taniec z Gwiazdami: odcinek 1 [14.09.2025]

W 1. odcinku 17. edycji Tańca z Gwiazdami z programem nie pożegnała się żadna z par.