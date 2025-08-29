Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

fot. Facebook: truelove.pl

Edyta Zając znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Edycie Zając?

Ile lat ma Edyta Zając i skąd pochodzi?

Edyta Zając urodziła się 20 czerwca 1988 roku. W 2025 roku skończyła 37 lat. Pochodzi z Łodzi.

Czy Edyta Zając jest w związku?

Mężem Edyty Zając był piłkarz Jakub Rzeźniczak. Para rozwiodła się w 2020 roku po nieco ponad 4 latach związku. W 2022 roku Edyta Zając ogłosiła swój związek z aktorem Michałem Mikołajczakiem. To właśnie z nim występuje w programie Afryka Express.

Czy Edyta Zając ma dzieci?

Edyta Zając nie ma dzieci.

Jak zaczęła się kariera Edyty Zając?

Edyta Zając rozpoczęła swoją karierę w modelingu w 2001 roku. Kobieta stawiała pierwsze kroki w agencji New Age i brała udział w sesjach zdjęciowych dla licznych polskich magazynów. Edyta Zając ma na swoim koncie także współpracę z Dawidem Wolińskim. Modelka szybko została zauważona przez światowych projektantów i w wieku zaledwie 17 lat brała udział w pokazach mody w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, pracując dla znanych projektantów takich jak Roberto Cavalli i Mary Katrantzou.

Edyta Zając współpracuje również z polskimi projektantami, w tym między innymi Łukaszem Jemiołem, Robertem Kupiszem oraz Marcinem Paprockim i Mariuszem Brzozowskim, czyli założycielami znanej marki Paprocki & Brzozowski. Modelka zdobyła znaczną popularność w Polsce dzięki swojemu występowi w reklamie perfum marki Kenzo Flower.

Czy Edyta Zając brała udział w Miss Polonia?

Edyta Zając wzięła udział w konkursie Miss Polonia w 2014 roku jako reprezentantka województwa łódzkiego. Modelka zakwalifikowała się do finału, który niestety został odwołany ze względu na problemy z organizacją.

Edyta Zając jest obecnie prowadzącą programu Hotel Paradise, który wzbogacił wiosenną ramówkę kanału TVN7 w 2025 roku. Zastąpiła w tej roli Klaudię El Dursi. To nie pierwszy raz, kiedy widzowie będą mogli oglądać ją w tej roli, gdyż już wcześniej w 2023 roku była gospodynią formatu True Love. Jako uczestniczka natomiast wystąpiła w dwóch znanych programach rozrywkowych - Agent - Gwiazdy oraz w 11. edycji Tańca z Gwiazdami, którą wygrała w parze z Michałem Bartkiewiczem.

Edyta Zając prowadzi profil na Instagramie o nazwie @edyta_zajac.

