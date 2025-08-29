Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Poznajcie Edytę Zając, która jest obecną prowadzącą programu Hotel Paradise. Co warto o niej wiedzieć?
placeholder
Ania Szczudlińska Klaudia Woźniak
Ania Szczudlińska Ania Szczudlińska Klaudia Woźniak Klaudia Woźniak
Tagi:  Hotel Paradise 
Edyta Zając fot. Facebook: truelove.pl
Reklama

Edyta Zając znalazła się w gronie uczestników najnowszej edycji programu Afryka Express, którą można oglądać na kanale TVN oraz na Playerze od 6 września 2025 roku. W tej odsłonie show, którego gospodynią po raz pierwszy została Izabella Krzan, celebryci oraz ich partnerzy przeżyją niezwykłą przygodę na Czarnym Lądzie - w sercu Afryki. Kenia i Tanzania staną się areną zaciętej rywalizacji, ale i niezapomnianych przygód. Uczestnicy muszą przebyć wyznaczone trasy, a ich budżet na każdy dzień wynosi zaledwie 1 dolar na osobę. Co warto wiedzieć o Edycie Zając?

Ile lat ma Edyta Zając i skąd pochodzi?

Edyta Zając urodziła się 20 czerwca 1988 roku. W 2025 roku skończyła 37 lat. Pochodzi z Łodzi. 

Czy Edyta Zając jest w związku?

Mężem Edyty Zając był piłkarz Jakub Rzeźniczak. Para rozwiodła się w 2020 roku po nieco ponad 4 latach związku. W 2022 roku Edyta Zając ogłosiła swój związek z aktorem Michałem Mikołajczakiem.  To właśnie z nim występuje w programie Afryka Express

Czy Edyta Zając ma dzieci?

Edyta Zając nie ma dzieci. 

Jak zaczęła się kariera Edyty Zając?

Edyta Zając rozpoczęła swoją karierę w modelingu w 2001 roku. Kobieta stawiała pierwsze kroki w agencji New Age i brała udział w sesjach zdjęciowych dla licznych polskich magazynów. Edyta Zając ma na swoim koncie także współpracę z Dawidem Wolińskim. Modelka szybko została zauważona przez światowych projektantów i w wieku zaledwie 17 lat brała udział w pokazach mody w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, pracując dla znanych projektantów takich jak Roberto Cavalli i Mary Katrantzou.

Edyta Zając współpracuje również z polskimi projektantami, w tym między innymi Łukaszem Jemiołem, Robertem Kupiszem oraz Marcinem Paprockim i Mariuszem Brzozowskim, czyli założycielami znanej marki Paprocki & Brzozowski. Modelka zdobyła znaczną popularność w Polsce dzięki swojemu występowi w reklamie perfum marki Kenzo Flower. 

Czy Edyta Zając brała udział w Miss Polonia?

Edyta Zając wzięła udział w konkursie Miss Polonia w 2014 roku jako reprezentantka województwa łódzkiego. Modelka zakwalifikowała się do finału, który niestety został odwołany ze względu na problemy z organizacją. 

Edyta Zając jest obecnie prowadzącą programu Hotel Paradise, który wzbogacił wiosenną ramówkę kanału TVN7 w 2025 roku. Zastąpiła w tej roli Klaudię El Dursi. To nie pierwszy raz, kiedy widzowie będą mogli oglądać ją w tej roli, gdyż już wcześniej w 2023 roku była gospodynią formatu True Love. Jako uczestniczka natomiast wystąpiła w dwóch znanych programach rozrywkowych - Agent - Gwiazdy oraz w 11. edycji Tańca z Gwiazdami, którą wygrała w parze z Michałem Bartkiewiczem.

Edyta Zając prowadzi profil na Instagramie o nazwie @edyta_zajac.

Źródło: TVN

Ania Szczudlińska Klaudia Woźniak
Ania Szczudlińska Ania Szczudlińska Klaudia Woźniak Klaudia Woźniak
Tagi:  Hotel Paradise 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Lilo & Stitch
-

Co Disney+ przyszykowało na wrzesień 2025 roku? Sprawdźcie listę nowości

2 Julia Roberts
-

Julia Roberts o kontrowersjach wokół After the Hunt. Film ma nakłaniać do dyskusji

3 Minuta Ciszy
-

Minuta ciszy ze zwiastunem 2. sezonu. Co czeka Mietka Zasadę?

4 Tron: Ares
-

Pierwszy scenarzysta Trona 3 o nowym filmie. Jak zmieniono fabułę przez 14 lat?

5 5. W rozmowie z Anakinem w 3. Epizodzie, Palpatine wspomina o zdolności oszukania śmierci, którą posiadają Sithowie. Anakin bardzo pragnął ją poznać, aby uchronić Padme przed śmiercią, którą przewidywał w koszmarach i wizjach. Wydarzenia z ostatniej części Gwiezdnej Sagi pokazały, że Palpatine wcale nie kłamał - faktycznie wiedział, jak uchronić się przed śmiercią.
-

Legendarny złoczyńca ze Star Wars mógł pojawić się w Andorze? Scenarzysta zdradza plany

6 Jak wytresować smoka (wydanie filmowe)
-

Aktorskie Jak wytresować smoka już w VOD. Gdzie obejrzeć tegoroczny hit na podstawie animacji?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Lanberry niedawno nagrała duet z Marylą Rodowicz. Co o niej wiemy?

9

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

10

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Selena Gomez już po wieczorze panieńskim! Pokazała zdjęcia

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Koncerty 2025 w Polsce: kto wystąpi w naszym kraju? [ARTYKUŁ AKTUALIZOWANY]

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Adam Zdrójkowski wspomina swój pierwszy pocałunek z Wieniawą. Tak to skomentował

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV